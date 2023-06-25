أخبار السعودية.. إعفاء عدد من المسؤولين وتوافد الحجاج على منى وبشرى من سكني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عددًا من الأوامر الملكية والتي من أبرزها:

بدأ صباح اليوم الأحد توافد الحجاج على أحد مخيمات مشعر منى، في بداية مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

أطلقت الهيئة العامة للنقل في موسم الحج هذا العام ولأول مرة حافلات ذكية ذاتية القيادة في مبادرة فريدة من نوعها بهدف تسريع وتسهيل نقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة.

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1,655,188 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

أصدرت وزارة الحج والعمرة، توضيحًا بشأن السودانيين العالقين بالمملكة، المتقدمين بطلبات لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444 هـ.

بكى حاج سوري في مقطع فيديو عندما كان يروي قصة رؤيته للكعبة لأول مرة في حياته.

توقع الخبير والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تكون درجات الحرارة العظمى يوم التروية في المشاعر المقدسة ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية.

روى عدد من المسنين من نجران كيف كانت رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، مستعيدين تلك الذكريات العظيمة.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب كميات من المخدرات وضبطت المخالفين.

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع، فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك اعتبارا من اليوم (الأحد).

زف برنامج سكني، بشرى للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص الحصول على الدعم السكني.

كشف خبراء الأرصاد، أن شبه الجزيرة العربية من المتوقع أن تتأثر مناخيًا خلال فصل الصيف بتقدم ما يُسمى بالحزام المداري.

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