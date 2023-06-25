تحذير من “الأرصاد”: رياحً مثيرة للأتربة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من فرصة هبوب رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تكرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار على سواحل منطقة مكة.

وأضاف أن الحالة تشمل منطقة لمدينة المنورة من ينبع إلى القنفذة، وقد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة.

نشاط رياح البوارح والأتربة والغبار على الرياض

في الوقت نفسه، حذر خبراء الأرصاد، من نشاط رياح البوارح ومن يصاحبها من إثارة الأتربة والغبار على الرياض.

رياح البوارح تنشط على المنطقة الشرقية

وحسب “طقس العرب”، فإن التوقعات تُشير بأن تنشط يوميًا رياح البوارح الجافة على الشرقية، والرياض بما فيها العاصمة خلال الأيام القادمة.

تعمق المنخفض الحراري الموسمي

ووفق الخبراء فإن ذلك نتيجة استمرار تموضع مُرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي شرقًا.

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ويُتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة ومُغبرًا في العاصمة الأيام القادمة بما فيها يوم عرفة وأيام العيد.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 43-46 درجة مئوية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار

كما يتوقع أن تكون الرياح مُتقلبة ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية مُعتدلة السرعة، تمثيرة للأتربة و الغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

تحذير لمرضى الجهاز التنفسي والعيون

ونحسب التوقعات، فإنه نتيجة لهذه الظروف الجوية، يحذر الخبراء من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

يأتي هذا وسط احتمالات بتدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الواصلة بين الشرقية والرياض.