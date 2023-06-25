الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أشبه بـ “دليل متكامل”.. 8 خطوات يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الحج
أخبار السعودية.. إعفاء عدد من المسؤولين وتوافد الحجاج على منى وبشرى من سكني
تحذير من “الأرصاد”: رياحً مثيرة للأتربة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
بيان مهم من “إنجاد” بشأن مفقود جديد في الرياض
في 6 خطوات.. كيف تستعد نفسيًا للحج؟
بشرى لمرضى السكري.. أنسولين من الخس يمكن تناوله بالفم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أشبه بـ “دليل متكامل”.. 8 خطوات يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الحج

أشبه بـ “دليل متكامل”.. 8 خطوات يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الحج

أشبه بـ “دليل متكامل”.. 8 خطوات يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الحج
٠٤:٥٥:١٤ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر “إنفوجراف” العديد من الخطوات التي يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الحج.

6 خطوات

وهذه الخطوات هي أشبه بـ “دليل” يمكن للمريض الاستعانة به في أي وقت.

1- استخدام جهاز حلاقة كهربائي.

2- الحرص على برودة الأنسولين.

3- لبس جوارب لحماية القدمين.

4- اصطحاب المواد المعقمة.

5- اصطحاب جهاز قياس السكر.

6- التوقف المؤقت عن مواصلة أداء المناسك في حالة الإحساس | بأعراض انخفاض السكر.

7- تناول الطعام الكافي.

8- شرب الماء بكميات مناسبة.

اقرأ أيضًا:

5 أخطاء شائعة يجب على مريض السكري تجنبها أثناء الحج

في سياق آخر، قال أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عبدالمعين عيد الأغا، إن هناك 5 أخطاء شائعة قد يقع فيها بعض مرضى السكري خلال أيام الحج دون قصد.

اقرأ أيضًا:

التمارين الرياضية في هذا الموعد أفضل لمرضى السكري

5 أخطاء شائعة

وأوضح – بحسب “المدينة” – أن هذه الأخطاء هي ما يلي:

1- السير حافي القدمين داخل المخيم أو على الأسطح الساخنة في بعض المواقع داخل المشاعر المقدسة

2- عدم حرص مرضى السكري على تقسيم الوجبات والاكتفاء بالوجبات الرئيسة.

3- تجاهل التواجد في أماكن الظل أو استخدام الشمسية، فذلك قد يسبب لمريض السكري عدم الارتياح أو التعرق الزائد.

4- عدم أخذ الأدوية في مواعيدها لظروف الانشغال في المشاعر، فيجب على مرضى النمط الأول استخدام الأنسولين.

5- التعرض للإرهاق الشديد نتيجة عدم إعطاء جانب النوم الصحي الاهتمام المطلوب، فقلة النوم قد تجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين.

وشدد على ضرورة قياس السكر أكثر من مرة في اليوم للتأكد من نسبته وبالتالي عدم التعرض لأي أزمة طارئة.

 

الصورة

الكلمات الدلالية:
الحج السعودية السكر المملكة مريض السكر موسم الحج

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. جمال الطبيعة في واحات المذنب بالقصيم.. صور

شاهد.. جمال الطبيعة في واحات المذنب بالقصيم.. صور

٠١:٢٣ م، الخميس، ١١ أغسطس ٢٠٢٢
مكافحة المخدرات: تفاصيل إحباط محاولة تهريب 4,100,309 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر

مكافحة المخدرات: تفاصيل إحباط محاولة تهريب 4,100,309 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر

٠٣:٥٥ م، الأربعاء، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢
توقعات بأمطار رعدية علي أجزاء من المملكة من بينها الرياض.. اليوم وغداً

توقعات بأمطار رعدية علي أجزاء من المملكة من بينها الرياض.. اليوم وغداً

٠١:٥١ ص، الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠١٥
بالفيديو.. أحد مصابي حادث حافلة “عقبة شعار” يكشف تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. أحد مصابي حادث حافلة “عقبة شعار” يكشف تفاصيل مثيرة

٠٤:١٦ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *