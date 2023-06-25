أشبه بـ “دليل متكامل”.. 8 خطوات يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الحج

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أظهر “إنفوجراف” العديد من الخطوات التي يجب على مريض السكر اتباعها أثناء الحج.

6 خطوات

وهذه الخطوات هي أشبه بـ “دليل” يمكن للمريض الاستعانة به في أي وقت.

1- استخدام جهاز حلاقة كهربائي.

2- الحرص على برودة الأنسولين.

3- لبس جوارب لحماية القدمين.

4- اصطحاب المواد المعقمة.

5- اصطحاب جهاز قياس السكر.

6- التوقف المؤقت عن مواصلة أداء المناسك في حالة الإحساس | بأعراض انخفاض السكر.

7- تناول الطعام الكافي.

8- شرب الماء بكميات مناسبة.

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في سياق آخر، قال أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري لدى الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عبدالمعين عيد الأغا، إن هناك 5 أخطاء شائعة قد يقع فيها بعض مرضى السكري خلال أيام الحج دون قصد.

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5 أخطاء شائعة

وأوضح – بحسب “المدينة” – أن هذه الأخطاء هي ما يلي:

1- السير حافي القدمين داخل المخيم أو على الأسطح الساخنة في بعض المواقع داخل المشاعر المقدسة

2- عدم حرص مرضى السكري على تقسيم الوجبات والاكتفاء بالوجبات الرئيسة.

3- تجاهل التواجد في أماكن الظل أو استخدام الشمسية، فذلك قد يسبب لمريض السكري عدم الارتياح أو التعرق الزائد.

4- عدم أخذ الأدوية في مواعيدها لظروف الانشغال في المشاعر، فيجب على مرضى النمط الأول استخدام الأنسولين.

5- التعرض للإرهاق الشديد نتيجة عدم إعطاء جانب النوم الصحي الاهتمام المطلوب، فقلة النوم قد تجعل الجسم أكثر مقاومة للأنسولين.

وشدد على ضرورة قياس السكر أكثر من مرة في اليوم للتأكد من نسبته وبالتالي عدم التعرض لأي أزمة طارئة.