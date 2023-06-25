“هيئة النقل”: أكثر من 7 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة والمدينة

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، أن الفرقُ الرقابيةُ أجرت خلال اليوم السادس من شهر ذي الحجة أكثر من 7 آلاف عملية فحص رقابية.

عملية الفحص شملت مختلف وسائل النقل العاملة

وأوضحت أن عملية الفحص شملت مختلف وسائل النقل العاملة في موسم الحج لهذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

رصد أكثر من 1.4 ألف مخالفة

وأكدت أنها رصدت خلال حملاتها أكثر من 1.4 ألف مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 85%، مبينة أن هذهِ المخالفاتُ تنوعت طبقاً لحالة المخالفة، لـ:

1 – عدم الحصول على بطاقة سائق.

2 – عدم الحصول على بطاقة التشغيل للمركبة.

3 – عدم تدوين البيانات في كشف تحميل الركاب.

4 – وضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة.

وأَوْضَحَتِ الهيئةُ أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ بهدف ضمان تقديم خِدْمَاتِ النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان.

اقرأ أيضًا:

“6 خطوات تضمن سلامتهم”.. تنبيه مهم من هيئة النقل للحجاج

ولفتت إلى أنها تعمل بما يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخِدْمَاتِ لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

اقرأ أيضًا:

لضمان سلامتهم.. “النقل” تدعو الحجاج للتعامل مع الناقلين المرخصين

وتواصلُ الهيئةُ مَهَامَّهَا في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ ومُيَسَّرٍ.

تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد

كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.