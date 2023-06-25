بشرى لمرضى السكري.. أنسولين من الخس يمكن تناوله بالفم

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نجح علماء بالولايات المتحدة قي توظيف الخلايا النباتية وتكنولوجيا السليلوز لابتكار أنسولين نباتي يمكن تناوله عن طريق الفم.

ويساعد الابتكار الجديد مرضى السكري في الحصول على عقار ممتاز بتكلفة زهيدة.

وابتكر باحثون بقيادة هنري دانييل من كلية طب الأسنان بجامعة بنسلفانيا، أنسولين نباتيًا واعدًا يحتوي على الببتيدات الثلاثة التي توجد بشكل طبيعي في الأنسولين، والتي يمكن أيضًا تناولها عن طريق الفم.

لاتقل أهمية جدران الخلايا النباتية عن أهمية المادة الجينية في الداخل، علاوة على أنها مفتاح فعالية الدواءـ وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وتحمي قوة المادة الجينية الأنسولين من أحماض وأنزيمات الجهاز الهضمي العلوي، حتى يصل الدواء إلى الميكروبات في الأمعاء، والتي تعمل بدورها على إطلاق الأنسولين، الذي ينتقل بعدئذ عبر محور الأمعاء والكبد للوصول إلى وجهته.

ضبط السكر في 15 دقيقة

وأظهرت التجربة التي أجريت على فئران المختبر، أن الأنسولين النباتي كان قادرًا على تنظيم نسبة السكر في الدم في غضون 15 دقيقة، مقارنة بالأنسولين الذي يتم إفرازه بشكل طبيعي.

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إذ تعرضت الفئران التي عولجت بحقن الأنسولين التقليدية لانهيار مستويات الجلوكوز في الدم مما أدى إلى نقص السكر في الدم.

وقال الدكتور دانييل إن خطر نقص السكر في الدم هو أحد أكبر عيوب نظام التوصيل الحالي ويمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.

في حين أن الأنسولين، الذي يتم تناوله عن طريق الفم، يحتوي على جميع البروتينات الثلاثة ويتم توصيله مباشرة إلى الكبد، يعمل بشكل مطابق تمامًا مثل الأنسولين الطبيعي، مما يقلل من خطر الإصابة بنقص السكر في الدم.

والأدوية الحالية مثل الحقن عن طريق قلم الأنسولين معرضة لخطر الإصابة بنقص السكر في الدم.

في المقابل يتطلب توصيل الدواء الدقيق الذي توفره مضخة الأنسولين أجهزة باهظة الثمن ولها عمر افتراضي يتراوح من 3 إلى 4 سنوات.

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تجفيف الخس

توصلت الدراسة الجديدة إلى أنه على الرغم من تغير جزء من جينوم النبات، فإنه لم تظهر أي آثار ضارة في النبات أو الحيوانات في التجربة.

ومع ثبوت سلامة الجينات، سيمكن تجميد الخس وتجفيفه وتجهيزه للتوصيل عن طريق الفم.

وأظهرت الدراسة نتائج فئران المختبر واعدة للغاية، لكن لازال هناك بعض الوقت قبل أن تفيد هذه الطريقة العديد من ملايين المرضى بمرض السكري.

لكن الباحثين واثقون من الانتقال إلى تجربة أكبر، أولا مع الكلاب المصابة بمرض السكري، ثم البشر.

تكلفة أقل

أوضح الدكتور دانييل أن “نظام التوصيل للأنسولين النباتي عن طريق الفم، سيؤدي إلى تغيير النموذج بأكمله، وليس فقط للأنسولين”، مشيرًا إلى أنه نشأ في دولة نامية ورأى بنفسه أناسًا يموتون لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الأدوية أو اللقاحات.

لذلك، فإن القدرة على تحمل التكاليف والوصول العالمي إلى الرعاية الصحية هما أساس عمله، لا سيما أن النهج الجديد سيجعل من الممكن توفير الأنسولين بتكلفة زهيدة مع تحسينه بشكل كبير.