في هذا الموعد.. تحذير من نشاط رياح البوارح والأتربة والغبار على الرياض

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حذر خبراء الأرصاد، من توقعات بشاط رياح البوارح وما يصاحبها من إثارة للأتربة والغبار على العاصمة الرياض.

نشاط رياح البوارح الجافة على الرياض

وحسب “طقس العرب”، فإن التوقعات تُشير بأن تنشط يوميًا رياح البوارح الجافة على المنطقة الشرقية بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض بما فيها العاصمة خلال الأيام القادمة.

تعمق المنخفض الحراري الموسمي

ووفق المصدر ذاته، يأتي ذلك نتيجة استمرار تموضع مُرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي في الركن الجنوبي الشرقي.

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ويُتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة ومُغبرًا في العاصمة الأيام القادمة بما فيها يوم عرفة وأيام العيد، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 43-46 درجة مئوية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار

كما يتوقع تكون الرياح مُتقلبة ما بين شمالية غربية إلى شمالية شرقية مُعتدلة السرعة،

وتنشط أحياناً ما بعد الظهر والمساء وتعمل على إثارة الأتربة و الغبار في العديد من المناطق و بخاصة المناطق المكشوفة.

تحذير لمرضى الجهاز التنفسي والعيون

ونتيجة لهذه الظروف الجوية، يحذر الخبراء من ارتفاع نسب الغبار في الأجواء وتأثير ذلك على مرضى الجهاز التنفسي والعيون.

إضافة إلى احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرق الواصلة بين الشرقية والرياض.