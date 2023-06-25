4 أطعمة تساعد على خفض الكوليسترول والوقاية من أمراض مميتة

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يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مقدمة لمشاكل صحية خطيرة تتراوح من أمراض القلب إلى السكتات الدماغية. لذلك، من الضروري إبقائه تحت السيطرة.

وفي حين أن النظام الغذائي الصحي هو وسيلة مهمة للحفاظ على الكوليسترول في مستوياته الطبيعية، فإن ارتفاع درجات حرارة في الصيف غالبًا ما تجعل الناس أقل جوعًا بسبب تركيز الجسم على الحفاظ على البرودة.

ووفقًا لمدربة التغذية ليزا مارلي، فإنه لحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة الخفيفة التي لاتحافظ فقط على مستوى الكوليسترول لديك، ولكن أيضًا تبقيك رطبًا”، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

البطيخ

يحتوي البطيخ على 92 في المئة من الماء، وهو من الخيارات الغذائية الصحية خلال فصل الصيف.

قال مارلي: “تحتوي الوجبة التي تبلغ 160 جم على أكثر من 120 مل من الماء، لذا يجب أن تتناول هذه الكمية يوميًا”.

وتحتوي الوجبة الخفيفة سهلة الأكل أيضًا على مضاد للأكسدة يسمى اللايكوبين، والذي تم ربطه سابقًا بانخفاض مستويات الكوليسترول الكلي و”الضار”.

الخيار

عنصر أساسي آخر “مرطب” هو الخيار، ومحتواه المائي بنسبة 95 في المئة، والذي لا يجدد جسمك فحسب بل بشرتك أيضًا.

قال مدرب التغذية: “الخيار غني بالمركبات المضادة للالتهابات التي تساعد على إزالة الفضلات من الجسم وتقليل تهيج الجلد”.

تحتوي الخضروات الغنية أيضًا على نوع من الألياف القابلة للذوبان، والمعروفة باسم البكتين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

الفلفل الأحمر

يُعتقد أن الفلفل الأحمر المليء بالماء والألياف والفيتامينات والمعادن هو الخيار الأكثر تغذية.

وأضافت مارلي: “إنه أيضًا مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان التي تخفض الكوليسترول. للحصول على الفوائد الكاملة، من الأفضل تناول حبة فلفل أحمر كبيرة يوميًا”.

زبادي الصويا

الزبادي ليس فقط مرطبًا للغاية، ولكنه أيضًا يسير بشكل جيد مع المواد الغذائية الأخرى المليئة بالماء، بما في ذلك الخضروات والفواكه.

بصرف النظر عن كونه غنيًا بالمياه، فإن زبادي الصويا منخفض جدًا في الدهون المشبعة مما يؤدي إلى خفض الكوليسترول.

وأضاف مدرب التغذية: “إن تقليل استهلاك الدهون المشبعة، كجزء من نظام غذائي ونمط حياة متوازن، يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الطبيعية”.

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