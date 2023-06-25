بهذه المناطق.. حرس الحدود يحبط تهريب كميات من المخدرات ويضبط المخالفين

تواصل – واس:

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود تهريب كميات من المخدرات وضبطت المخالفين.

إحباط تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

ففي قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

إحباط تهريب 51 كيلوجرامًا من نبات القات

وأكدت أن ذلك لتهريبهم 51 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية،

وذلك لتهريبهم كمية من المخدرات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.