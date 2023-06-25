في 6 خطوات.. كيف تستعد نفسيًا للحج؟

تواصل – فريق التحرير:

تعد فريضة الحج من أعظم سبل تقرب العبد من ربه، فهي تبعث في نفسه الراحة والطمأنينة، وتبعده عن أجواء التوتر والضغط سواءً في العمل أو العائلة، فهو يتفرغ تمامًا فقط من أجل العبادة وأداء الشعائر.

إلا أن البعض قد يشعر بالتوتر قبل السفر أو قبل أداء مناسك الحج، فكيف يمكن أن يبتعد عن هذا التوتر؟

قدم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، ست نصائح أساسية للاستعداد نفسيًا لأداء الحج.

كيف تتجنب التوتر قبل وخلال أداء شعائر الحج؟

استرخ وقلل من التوتر:

تذكر الهدف من الحج والجانب الروحاني الذي ستشبعه من الحج، وتعاض عن أي مواقف يمكن أن تحصل معك بما فيها الإرهاق والتعب والازدحامم والتعرض للشرقة وغيرها.

نظم أمورك مسبقًا:

تجنب تضييع بعض الأمور المهمة، واحرص على وضع قائمة بالأشياء اللازمة، ويمكنك قراءة كتاب أو كتيب حول الأمور التي قد تحتاجها.

معرفة الأمور المتوقعة:

قد تجد أثناء ممارسة فريضة الحج بعض الأمور غير المتوقعة، كالتعرض للإصابة أو ضياع حقيبتك أو أي مكروه قد يحصل فرحلة الحج من الأمور الشاقة.

جد الوقت والمكان المريحين:

حاول استغلال أفضل الأوقات للتعبد، واحرص على التواجد في الأماكن المظللة أو ذات درجة الحرارة المنخفضة ٌفي أوقات النهار أو عندما تشتد درجة الحرارة لتجنب الشعور بالضيق والإزعاج.

ساعد الآخرين:

قدم المساعدات لكبار السن والمحتاجين المحيطين بك، فهذا يمنحك شعورًا بالرضا عن ذاتك، ويسهم في زيادة شعورك بالسعادة.

الترابط مع المجموعة:

احرص دومًا على البقاء قريبًا للمجموعة التي ترافقها، وتحدث مع الشخص أو المسؤول أو الأكبر خبرة ليساعدك على اتباع الخطوات السليمة.

اقرأ أيضًا:

أسطول متكامل من 16 سيارة إسعاف.. الصحة تُفوج الحجاج المنومين إلى المشاعر المقدسة

لضمان سلامتهم.. “النقل” تدعو الحجاج للتعامل مع الناقلين المرخصين