بشرى لهؤلاء من سكني

تواصل – فريق التحرير:

زف برنامج سكني، بشرى للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بخصوص الحصول على الدعم السكني.

وقالت خدمة “العنية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “نود التأكيد بأننا نسعى باستمرار لتسهيل تملك المسكن الأول لكافة شرائح المجتمع وتوفير ما يناسبهم ويحقق تطلعاتهم بما فيهم ذوي القدرات الخاصة”.

وأضافت: “ويمكنك الآن الاطلاع على لائحة الدعم السكني والتقديم بكل يسر وسهولة بشكل إلكتروني عبر منصة أو تطبيق سكني (اضغط هنا)”.

وشددت على أن “الأيتام لهم الأولوية في الدعم السكني، وفي حال كانوا مطابقين للشروط بإمكانهم التقديم من خلال تطبيق سكني”.

وأوضحت: “وإذا ظهرت حالة الاستحقاق مستحق يمكن الاستفادة من أحد منتجات سكني”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل. .شرطة مكة تقبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي.

https://twitter.com/SaudiHousingCC/status/1672649734496894976?s=20

https://twitter.com/SaudiHousingCC/status/1672661968354697216?s=20