ماذا تعرف عن بداية الحزام المداري الموسمي وموقف المملكة منه في الشهرين المقبلين؟

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كشف خبراء الأرصاد، أن شبه الجزيرة العربية من المتوقع أن تتأثر مناخيًا خلال فصل الصيف بتقدم ما يُسمى بالحزام المداري.

ماذا تعرف عن الحزام المداري.

وحسب “طقس العرب”، فإن الحزام المداري هو منطقة تلاقي للرياح التجارية الشمالية الشرقية و الجنوبية الشرقية.

ويؤدي هذا التلاقي إلى تيارات هوائية صاعدة تعمل على تكون السُحب الركامية وهطول الأمطار الرعدية.

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ويطال هذا الحزام أجزاء من شبه الجزيرة العربية لاسيما الأجزاء الجنوبية منها، وقد يتعمق أحيانًا وبشكل غير مُعتاد .

وذلك كما حصل في الأعوام القليلة الماضية و يُسبب بهطول أمطار نادرة في بعض المناطق.

تقدم مؤقت للحزام المداري

وتُشير آخر القراءات الجوية بأن هُناك تقدم مؤقت للحزام المداري لجنوب شبه الجزيرة العربية مع نهاية الأسبوع الحالي “أيام العيد”.

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ومن المتوقع أن يُسبب بموجة من التكونات المحلية الركامية على أجزاء من جبال الحجر و صحاري سلطنة عُمان و الإمارات.

انخفاض نسبي على درجات الحرارة

كما تمتد السُحب الركامية للأجزاء الجنوبية من الربع الخالي بمشيئة الله، مع ارتفاع لنسب الرطوبة السطحية جنوب الجزيرة العربية مع انخفاض درجات الحرارة.

نشاط أمطار الروايح

ويواصل هذا الحزام تقدمه لأجواء شبه الجزيرة العربية مناخيًا خلال شهري يوليو وأغسطس مما يُساهم بشكل مُباشر في نشاط أمطار الروايح.

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وذلك مع اشتداد السُحب الركامية على مُرتفعات جنوب السعودية و اليمن مع حدوث للسيول في بعض المناطق.

أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول

كما أنه من المتوقع أن يتزايد امتداد الفاصل المداري، نواحي المنطقة “شهر يوليو و أغسطس” حيث يكون نشاطه أقل من المُعتاد.

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وتشكل للسُحب الركامية في بعض الأيام على جنوب غرب المملكة والربع الخالي مع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول.