“شيء يفوق الوصف”.. مسنون من نجران يروون تجاربهم بين الحج في الماضي والحاضر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

روى عدد من المسنين من نجران كيف كانت رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، مستعيدين تلك الذكريات العظيمة.

وقال أحد المسنين في فيديو: “جئنا في سيارة وحجزناها قبل شهر ، اليوم نعمة يقدر يذهب للحج، وهذا لم يحدث في الماضي”.

وتابع: “كل شيء متوفر للحاج وكل ما يلزمه من كبيرة وصغيرة، الحرم الشريف لم يكن “مبلط” كله وكانت الخيام قليلة جدا، وكان يوجد مستشفى واحد في عرفات”.

حاج آخر يروي ما عايشه

وأضاف حاج آخر قائلا: “كانت السيارات عبارة عن طابقين، ولم تكن مثل الآن من حيث التنظيم، كان الحج مشقة وتعب”.

وواصل: “الآن يمكنك أن تؤدي مناسكك في ساعتين، وهناك فرق كبير بين الماضي والحاضر، وما يقدر يصفها إلا من عاشها”.

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إجراء جديد من هيئة الطرق تحسبا لهطول الأمطار خلال موسم الحج

في سياق متصل، أنهت الهيئة العامة للطرق أعمال التنظيف لأكثر من 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، تحسبا لهطول الأمطار خلال موسم الحج.

وتعمل العبارات على تصريف المياه والسيول وعدم ارتفاع منسوب المياه على الطرق.

منظومة النقل

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت ومنذُ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح جميع الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة.

كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.

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