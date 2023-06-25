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الشروط ورابط التقديم.. “رعاية” تطرح أكثر من 58 وظيفة للعمل في عدة مدن
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الشروط ورابط التقديم.. “رعاية” تطرح أكثر من 58 وظيفة للعمل في عدة مدن

الشروط ورابط التقديم.. “رعاية” تطرح أكثر من 58 وظيفة للعمل في عدة مدن

الشروط ورابط التقديم.. “رعاية” تطرح أكثر من 58 وظيفة للعمل في عدة مدن
٠٣:٠٦:١١ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – فني مختبر.

2 – فني سلامة.

3 – مقيم باطني.

4 – مراجع داخلى.

5 – فني أعصاب.

6 – معالج فيزيائي.

7 – مسؤول نظام أول.

8 – مسجل أول الأشعة.

9 – أخصائي ابتلاع النطق واللغة.

10 – استشاري الطب الطبيعي والتأهيل.

11 – المزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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