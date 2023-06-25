الشروط ورابط التقديم.. “رعاية” تطرح أكثر من 58 وظيفة للعمل في عدة مدن

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أعلن الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وفقاً للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – فني مختبر.

2 – فني سلامة.

3 – مقيم باطني.

4 – مراجع داخلى.

5 – فني أعصاب.

6 – معالج فيزيائي.

7 – مسؤول نظام أول.

8 – مسجل أول الأشعة.

9 – أخصائي ابتلاع النطق واللغة.

10 – استشاري الطب الطبيعي والتأهيل.

11 – المزيد …

* طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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