من التهاب المفاصل إلى السرطان.. احذر مخاطر شواء اللحوم 

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مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يرتبط عادة بإقامة حفلات شواء اللحوم في الهواء الطلق، تبرز العديد من التحذيرات الصحية حول تلك العادة.

وتتراوح التحذيرات ما بين السرطان إلى التهاب المفاصل، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، مما يجعل الابتعاد عن شواء اللحوم هو الخيار الأفضل.

1. التهاب المفاصل

يمكن أن يتسبب شواء اللحوم إلى في التهاب المفاصل، وفقًا لمسح فحص الصحة والتغذية الوطني بالمملكة المتحدة، الذي نُشر في المجلة الطبية البريطانية المفتوحة.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات – المركبات الموجودة في الأدخنة المنبعثة من حفلات الشواء وأفران الغاز ودخان السجائر – هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

2. السرطان

وفقًا لخبيرة التغذية، كيم بيرسون، فإنه “كانت هناك دراسات متعددة تشير إلى أن شريحة اللحم المشوية يمكن أن تسبب السرطان. صنفت منظمة الصحة العالمية مادة الأكريلاميد – المادة الكيميائية الموجودة في الحواف المتفحمة للحوم المطبوخة – على أنها خطر محتمل على صحة الإنسان، كما اعتبرتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أنها” مادة مسرطنة محتملة للإنسان”.

وأضافت: “تحدث المادة الكيميائية فقط أثناء الطهي بدرجة حرارة عالية، مثل الحرارة المستخدمة في حفلات الشواء”.

وربطت الدراسات بين تناول اللحوم المشوية، بمجموعة من السرطانات بما فيها سرطان الثدي والقولون والبروستاتا والمعدة والبنكرياس.

وأوضحت خبيرة التغذية” “وجدت إحدى الدراسات، من كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا، أن تناول اللحوم المتفحمة بشكل متكرر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تصل إلى 60 في المائة”.

3. الشيخوخة

تقول كيم إن “المركبات التي تسمى المنتجات النهائية للجليكشن المتقدمة، المنبعثة أثناء الشواء، ليست جيدة بالنسبة لنا”.

وأوضحت: “يتم إنتاج الأعمار عندما يتم طهي جميع الأطعمة ولكنها تحدث بكميات أكبر عند حرقها. بكميات صغيرة، يقوم الجسم بتحييد الشيخوخة العمرية، ولكن بكميات كبيرة تسبب عملية تسمى” الربط المتقاطع “الذي يضر بالبروتينات ويرتبط بالشيخوخة والمرض”.

وتابعت: “الربط المتقاطع يتسبب في تصلب الكولاجين وفقدان مرونته، ولكنه مرتبط أيضًا بهشاشة العظام وانخفاض الخصوبة”.

4. الهيدروكربونات العطرية

في حين أن الأطعمة المسببة للسرطان – تلك التي تسبب السرطان – يمكن العثور عليها في كثير من الأحيان في الشواء، إلا أن ما نأكله من الشواية ليس فقط هو الذي يمكن أن يسبب الضرر.

ينتج عن الشواء كميات هائلة من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، أو الهيدروكربونات العطرية.

ووجدت الدراسات أنها يمكن أن تسبب أمراضًا تنفسية مثل الربو وحتى طفرات الحمض النووي.

وأظهرت دراسة في العلوم والتكنولوجيا البيئية، أن الجلد يمتص الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

تم تحليل عينات البول من متطوعين في الدراسة أثناء حضورهم حفلة شواء، ووجد الباحثون أن النظام الغذائي يمثل أكبر تعرض للهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، لكن الجلد كان ثاني أعلى مسار للتعرض.

5. التنظيف بحذر

يصر بعض هواة الشواء على استخدام النار لحرق الشواية لتبقى نظيفة، لكن اتضح أن استخدام فرشاة معدنية أو سلكية لترتيب الشواء قد يترتب عليه مخاطر.

ووجدت دراسة جديدة أُجريت في كلية الطب بجامعة ميسوري، أن أكثر من 1600 إصابة ناجمة عن فرش شبكية ذات شعيرات سلكية تم الإبلاغ عنها في فترة 12 عامًا من 2002 إلى 2014.

6. الأمراض التنفسية

اكتشف باحثون من جامعة كاليفورنيا، أن سير شاحنة بمحرك ديزل بمتوسط سرعة 150 ميلًا يعادل إصدار نفس ملوثات الهواء التي تسببها الجسيمات الناتجة عن عملية الشوي.

تم الربط بين جودة الهواء السيئة وأمراض من بينها الربو وانتفاخ الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

7. التسمم الغذائي

حذرت كيم من من استخدام نفس الأواني للحوم النيئة والمطبوخة، وقالت إن “تناول الطعام الذي ستطبخه على الشواية وأنت جالس في ضوء الشمس قبل طهيه يمكن أن يبدأ في التسبب في البكتيريا. حتى عدم غسل اليدين بين الإعداد والخدمة يمكن أن يكون الجاني”.

ونصحت لتجنب التسمم الغذائي:

-التأكد من قراءة ملصقات التخزين والطهي بشكل صحيح.

-احتفظ بكل شيء في الثلاجة.

-اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر.

-تأكد من عدم استخدام نفس الشوكة أو الملقط على الطعام النيء والمطبوخ.

القواعد الصحية للشواء

وتوصي الجمعية الألمانية للتغذية محبي الشواء بـ:

ضرورة الالتزام ببعض القواعد، إذ يجب رفع اللحوم من فوق شبكة الشواء بمجرد ملاحظة أنها نضجت، لأنه كلما أصبح لون اللحم غامقًا زادت احتمالية احتوائه على مواد ضارة بالصحة كالأمينات والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات، التي يشتبه في أنها تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وكي لا تصبح الأطعمة محتوية على هذه المواد السامة، من الضروري وضع اللحوم المحتوية على دهون وكذلك التي تم تتبيلها على صفائح شواء أو لفها في ورق ألومنيوم بدلا من وضعها على شبكة الشواء مباشرة.

إذ أن سقوط الدهون أو الزيوت الموجودة في التتبيلة على الفحم المتوهج يتسبب في احتراقها، ومن ثم تتصاعد الأدخنة المحتوية على مادة الهيدروكربونات السامة فتظل عالقة باللحوم وتصل للإنسان بعد ذلك عند تناولها.

كما يفضل وضع اللحوم على شبكة الشواء على الفحم، بحيث لا يقع الفحم المتوهج تحتها مباشرة، بل يكون بعيدا عنها على أحد جانبي الشواية.

وتحذر الجمعية من شواء اللحوم المملحة، إذ يمكن أن يتسبب ذلك في تكون مادة النيتروزاماين المسببة للسرطان، مشددة على ضرورة إزالة المواضع الغامقة أو المحروقة من اللحوم التي تم شواؤها قبل الأكل.