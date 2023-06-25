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“الأرصاد” تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة يوم التروية .. (فيديو)
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“الأرصاد” تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة يوم التروية .. (فيديو)

“الأرصاد” تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة يوم التروية .. (فيديو)

“الأرصاد” تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة يوم التروية .. (فيديو)
٠٣:٠٥:٠٦ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل ـ فريق التحرير:

توقع الخبير والمحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تكون درجات الحرارة العظمى يوم التروية في المشاعر المقدسة ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية.

وأضاف أن نسب الرطوبة ستكون من 40 الى 45%،  واتجاه الرياح من شمالية الى شمالية غربية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحالة السماء ستكون الأجواء صحوة مع وجود بعض التشكيلات الخفيفة من السحب على الأجزاء الشرقية من المشاعر المقدسة.

أما ما يخص الطقس في مشعر منى، فبين أن الأجواء تميل إلى الاستقرار بشكل عام على معظم المشاعر المقدس، وفي يوم عرفة تتراوح درجة الحرارة من 43 الى 46 درجة مئوية، والصغرى ما بين 30 الى 33 درجة مئوية .

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في وقت سابق اليوم، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم الأحد أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة وعرفات و44 في منى ومزدلفة.

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الكلمات الدلالية:
طقس الشاعر المقدسة عرفات عقيل العقيل مشعر منى مكة المكرمة

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