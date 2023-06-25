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بدء توافد الحجاج على مخيمات مشعر منى

بدء توافد الحجاج على مخيمات مشعر منى

بدء توافد الحجاج على مخيمات مشعر منى
٠٢:١٩:٤٢ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ صباح اليوم الأحد توافد الحجاج على أحد مخيمات مشعر منى، في بداية مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وأظهرت لقطات بثتها فضائية “الإخبارية”، لحظة وصول بعض الحجاج إلى مخيم الاسنقبال بمنى.

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مخيمات جديدة

وتأهبت المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بتجهيز المخيمات الجديدة، لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، وتزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية.

وتم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية.

وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية.

وتواصل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن جهودها وفق الخطط التشغيلية، التي راعت تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية.

حجاج بيت الله الحرام، المشاعر المقدسة، ضيوف الرحمن، مخيمات الحجاج

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الكلمات الدلالية:
المشاعر المقدسة حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن مخيمات الحجاج مشعر منى

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