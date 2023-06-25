20 قطعة.. مواطن خليجي يتخلص من زوجته بهذه الطريقة الصادمة

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في واقعة غريبة وجريمة بشعة نادرًا ما تحدث في المجتمع الخليجي، أقدم مواطن كويتي، على قتل زوجته وتقطيع جثتها وتوزيعها على حاويات قمامة.

كويتي يقتل زوجته ويقطعها عشرين قطعة

وحسب صحيفة “المجلس” الكويتية، فقد شرع مواطن خمسيني في قتل زوجته، وقطع جثتها إلى عشرين قطعة، ليوزعها بعد في حاويات قمامة بين محافظات البلاد.

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وكشفت الصحيفة، أن الرجل كان متزوجا بشكل سري، وشقيقة الضحية تعلم، وأبلغت قبل أيام عن تغيب أختها منذ أكتوبر الماضي.

قضية قتل احترافية غريبة على المجتمع

ونقلت “الجريدة” الكويتية عن مصادر أن هذه القضية هي قضية قتل احترافية غريبة لم يعهدها المجتمع الكويتي.

وأكدت أنه بعد ارتكاب الجريمة لم يعثر رجال المباحث ولا الأدلة الجنائية على الجثة أو أي أجزاء منها.

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وبينت أن خيوط الجريمة بدأت تتكشف من خلال بلاغ قدمته إحدى المواطنات، منذ أيام، أفادت فيه بأن شقيقتها متغيبة منذ أكثر من 7 أشهر.

وأوضحت أن أن المبلغة أفادت بأن شقيقتها منفصلة عن زوجها، والد أبنائها، منذ فترة طويلة وتسكن وحدها، غير أنها متزوجة بشكل سري من أحد المواطنين.

الشرطة تعثر على مفاجأة على هاتف الجاني

وأضافت أنه أثناء التحقيق مع المتهم أنكر ارتكاب الجريمة، غير أن رجال الشرطة انتابتهم الشكوك في كلامه، بعدما بدأ مرتبكا، وبتفحص هاتفه تبين أن آخر مكالمة له مع المتغيبة تعود بالفعل إلى أكتوبر.

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وعقب تشديد الخناق على زوج الضحية المتهم، وإثر محاولات حثيثة اعترف بقتله لها وتقطيعه جثتها عشرين قطعة.

وأقر أنه قام بتوزيعها على أكثر من حاوية قمامة، وفي أكثر من محافظة، وأنه تخلص من هاتفها وملابسها الشخصية.