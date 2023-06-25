شاهد.. هنود يجبرون حمارا على تدخين “الحشيش” بالقوة لسبب غريب

اعتقال مسلمين

في وقت سابق، اعتقلت الشرطة الهندية، ثلاثة مسلمين بولاية البنجاب للاشتباه في قيامهم بطبخ لحم البقر الذي يقدسه الهندوس.

واقتحم متطرفون يتولون حماية الأبقار منزلًا مسلمًا للاشتباه في أن العائلة المسلمة كانت تطبخ لحوم البقر.

وأظهر مقطع فيديو نشره “مرصد مسلمي الهند” في حسابه عبر موقع “تويتر”، الشرطة الهندية وهي تصادر إناء الطبخ بعد أن اعتقلت ثلاثة مسلمين في منطقة داسويا.

اقرأ أيضًا:

شاهد ماذا فعل هندوس متعصّبون بأحد المساجد في الهند؟ (فيديو)

رشق المسلمين بالحجارة أثناء صلاة العيد

إلى ذلك، قام حشد من المتطرفين التابعين للهندوتفا المتطرفة أمس برشق المسلمين يالحجارة خلال صلاة العيد في مدينة الله أباد أمس.

وألقت الشرطة الهندية القبض على أحد من المتطرفين، وقدمت تقريرًا ضد 12 آخرون بتهمة إلقاء الحجارة على المسلمين أثناء صلاة العيد.