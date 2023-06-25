الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. هنود يجبرون حمارا على تدخين “الحشيش” بالقوة لسبب غريب
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شاهد.. هنود يجبرون حمارا على تدخين “الحشيش” بالقوة لسبب غريب

شاهد.. هنود يجبرون حمارا على تدخين “الحشيش” بالقوة لسبب غريب

شاهد.. هنود يجبرون حمارا على تدخين “الحشيش” بالقوة لسبب غريب
٠١:٥١:٥٩ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو موقفا غريبا حين حاول مجموعة من الهنود إجبار حمار على تدخين الحشيش لحمل أوزان كبيرة دون تذمر.

الواقعة حدثت في ولاية أوتاراخند الهندية وتسببت في غضب شعبي خاصة وأن هؤلاء الأشخاص تعمدوا سد مجاري التنفس للحمار حتى يستنشق الحشيش.
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الشرطة الهندية تعتقل 3 مسلمين للاشتباه في طبخهم لحم البقر (فيديو)

اعتقال مسلمين

في وقت سابق، اعتقلت الشرطة الهندية، ثلاثة مسلمين بولاية البنجاب للاشتباه في قيامهم بطبخ لحم البقر الذي يقدسه الهندوس.

واقتحم متطرفون يتولون حماية الأبقار منزلًا مسلمًا للاشتباه في أن العائلة المسلمة كانت تطبخ لحوم البقر.

وأظهر مقطع فيديو نشره “مرصد مسلمي الهند” في حسابه عبر موقع “تويتر”، الشرطة الهندية وهي تصادر إناء الطبخ بعد أن اعتقلت ثلاثة مسلمين في منطقة داسويا.

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رشق المسلمين بالحجارة أثناء صلاة العيد

إلى ذلك، قام حشد من المتطرفين التابعين للهندوتفا المتطرفة أمس برشق المسلمين يالحجارة خلال صلاة العيد في مدينة الله أباد أمس.

وألقت الشرطة الهندية القبض على أحد من المتطرفين، وقدمت تقريرًا ضد 12 آخرون بتهمة إلقاء الحجارة على المسلمين أثناء صلاة العيد.

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