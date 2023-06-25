شاهد.. هنود يجبرون حمارا على تدخين “الحشيش” بالقوة لسبب غريب
تواصل – فريق التحرير:
وثق مقطع فيديو موقفا غريبا حين حاول مجموعة من الهنود إجبار حمار على تدخين الحشيش لحمل أوزان كبيرة دون تذمر.
اعتقال مسلمين
في وقت سابق، اعتقلت الشرطة الهندية، ثلاثة مسلمين بولاية البنجاب للاشتباه في قيامهم بطبخ لحم البقر الذي يقدسه الهندوس.
واقتحم متطرفون يتولون حماية الأبقار منزلًا مسلمًا للاشتباه في أن العائلة المسلمة كانت تطبخ لحوم البقر.
وأظهر مقطع فيديو نشره “مرصد مسلمي الهند” في حسابه عبر موقع “تويتر”، الشرطة الهندية وهي تصادر إناء الطبخ بعد أن اعتقلت ثلاثة مسلمين في منطقة داسويا.
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رشق المسلمين بالحجارة أثناء صلاة العيد
إلى ذلك، قام حشد من المتطرفين التابعين للهندوتفا المتطرفة أمس برشق المسلمين يالحجارة خلال صلاة العيد في مدينة الله أباد أمس.
وألقت الشرطة الهندية القبض على أحد من المتطرفين، وقدمت تقريرًا ضد 12 آخرون بتهمة إلقاء الحجارة على المسلمين أثناء صلاة العيد.
إجبار حمار على تدخين الحشيش ليتمكن من حمل أوزان أكبر دون تذمر، الحادثة وقعت في ولاية أوتاراخند الهندية وهناك غضب شعبي بسبب ما فعله هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بسد مجاري التنفس للحمار حتى يستنشق الحشيش بالقوة ويحمل أوزان أكبر في رحلتهم الدينية لمعبد كيدارناث. pic.twitter.com/zTSMDUT4Jm
— إياد الحمود (@Eyaaaad) June 25, 2023