إنجاز غير مسبوق.. ميناء الملك عبد العزيز بالدمام يُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

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سجّل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، رقمًا قياسيًا جديدًا بمناولة 206.145 حاوية نمطية خلال شهر مايو الماضي.

تعزيز ريادة المملكة في قطاع النقل البحري

ويأتي هذا استكمالًا لنجاحات الميناء في تسجيل أرقام قياسية والتي كان آخرها مناولة 18.553 حاوية نمطية على سفينة واحدة.

الأمر الذي يؤكد كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية للميناء ويعزز مكانته الإقليمية والعالمية.

أكبر حمولة حاويات تحققت بموانئ المملكة

ويُمثل الرقم الجديد أكبر حمولة حاويات تحققت بموانئ المملكة، على سفينة عملاقة قادمة من الشرق الأقصى، بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف حاوية نمطية.

وتمت المناولة بزيادة 532 حاوية نمطية عن آخر رقم قياسي تم تحقيقه في النصف الثاني من عام 2022م بمناولة 18,021 حاوية.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة لأعمال التطوير المستمرة التي يشهدها الميناء، وتقنيات الرافعات الحديثة التي تزيد من قدرات مناولة الحاويات.

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ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

وتؤكد الإنجازات تحقيق الميناء لرقم قياسي جديد ما وصل إليه من مستويات تشغيلية متقدّمة، وقدرات لوجستية عالية، لجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

كما يأتي تحقيقًا للهدف الإستراتيجي للهيئة العامة للموانئ “موانئ”.

وتماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.

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مركز متميّز على المستويات الوطنية والإقليمية

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام هو الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي.

ويحتل مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين.