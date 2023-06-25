رابط التقديم.. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تطرح وظائف شاغرة لكافة المؤهلات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – إداري – بائع.

2 – أخصائي تسويق.

3 – مدير أمن وسلامة.

4 – إداري موارد بشرية.

5 – المحاسبة / محاسب.

6 – مشغل غرفة عمليات.

7 – المزيد …

طريقة التقديم

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

وظائف عبر برنامج “العمل عن بعد” في عدة تخصصات

سارع بالتقديم.. 22 جهة حكومية تُعلن عن آلاف الوظائف الشاغرة للخريجين

رابط التقديم.. جامعة جازان تطرح وظائف شاغرة على المرتبة السابعة والثامنة

سارع بالتقديم.. وظائف بسفارة أمريكا في الرياض وقنصلياتها في جدة والظهران

منها بدون خبرة.. وظائف إدارية وتقنية بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي