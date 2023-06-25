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رابط التقديم.. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تطرح وظائف شاغرة لكافة المؤهلات
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رابط التقديم.. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تطرح وظائف شاغرة لكافة المؤهلات

رابط التقديم.. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تطرح وظائف شاغرة لكافة المؤهلات

رابط التقديم.. الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تطرح وظائف شاغرة لكافة المؤهلات
١٢:٤١:٠٢ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

1 – إداري – بائع.

2 – أخصائي تسويق.

3 – مدير أمن وسلامة.

4 – إداري موارد بشرية.

5 – المحاسبة / محاسب.

6 – مشغل غرفة عمليات.

7 – المزيد …

طريقة التقديم

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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