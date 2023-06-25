أبرز الحوادث وطرق تجنبها.. نصائح لسلامة أطفالك في العيد

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قدّمت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من النصائح لسلامة الأطفال خلال عيد الأضحى وما يرافقه من المظاهر الاحتفالية العامة والاجتماعية، التي يغفل عنها الأهالي وتعرّض أطفالهم لمخاطر ومشاكل كثيرة تهدد سلامتهم.

وشددت على أهمية:

– الانتباه إلى تناول الغذاء الجيد للطفل، يفضل التركيز على الطعام المشوي وتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون، وهذا لا يعني التشدد وحرمان الطفل من ناحية العادات الغذائية في أيام العيد.

-ولا بأس من بعض التجاوزات للشعور بالاختلاف والتمتع باللحوم والسكريات قليلًا، مع عدم السماح للأطفال بشراء الأطعمة من الباعة المتجولين.

-من المهم شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل وعدم السماح له بشراء الألعاب الخطيرة وتشجيعه على شراء الألعاب المفيدة التي تنشط عقله وتحفزه على التفكير الإبداعي.

-الحرص على الجلوس معه، وفي الأماكن المخصصة لغير المدخنين، وعدم تركه يلعب بمفرده في مدينة الملاهي ومرافقته في اللعب بكل الألعاب حتى تحميه من خطر التعرض للإصابات.

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تحذيرات بخصوص سلامة الأطفال

كما تتضمن التحذيرات بخصوص سلامة الأطفال في العيد:

-إخراج الأطفال من المطبخ أثناء الطهي.

-إبعاد مقابض القدور والمقالي عن طرف الفرن، والحرص على استخدام عيون الأفران الداخلية وليست القريبة من الطرف.

-وإبعاد الأطعمة الساخنة عن الأطفال، وكذلك عدم تركها على طرف سطح الطاولات.

-إبعاد الأدوات الحادة عن الأطفال، أو وضعها في خزائن مقفلة.

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نصائح لحماية الأطفال

علاوة على ذلك ينصح بالآتي:

مراقبة الأطفال دون سن الخامسة، وعدم السماح بمغادرته المنزل بمفرده، وكذا عند تواجده في الملاهي.

– الامتناع عن شراء الألعاب النارية التي قد يترتب على استخدامها مخاطر على الطفل.

حوادث يتعرض لها الأطفال عادة في الأعياد

-المفرقعات والمواد المتفجرة.

-الحوادث المنزلية.

-التسمم الغذائي.

-حوادث الدهس.

-السقوط في الملاهي والمدن الترفيهية

-الغرق في الرحلات البحرية وبرك السباحة.