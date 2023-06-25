الثالثة بين مجموعة العشرين والـ 17 عالميًا.. إنجاز عالمي جديد للمملكة في هذا المجال

تواصل – فريق التحرير:

حققت المملكة إنجازًا جديدًا بين الدول الأكثر تنافسية في العالم.

وبحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، فإن المملكة احتلت المرتبة الثالثة بين مجموعة العشرين والـ 17 عالميًا.

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4 مؤشرات

المؤشرات الأعلى عالميًا للمملكة:

1- 17 بين الدول الـ 20 الأولى الأكثر تنافسية.

2- 3 بين دول مجموعة العشرين.

3- 12 بين دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

4- 4 بين الدول التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة.

في وقت سابق، حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات “كفاءة المالية العامة، تفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تمويل التطور التقني، دعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني”.

وذلك بعد أن تم الإعلان عن وصولها إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا.

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المملكة في المرتبة 17 عالميًا

واستطاعت المملكة أن تصل إلى المرتبة 17 عالميًا من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ20 الأولى.

وذلك للمرة الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).

وحسب التقرير؛ الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقدمت المملكة 7 مراتب في نسخة عام 2023، مدعومة بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022، وتحسن تشريعات الأعمال.

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المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين

ما جعلها في المرتبة الـ3 بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول لها اقتصادات متقدمة في العالم.

مثل: كوريا الجنوبية، ألمانيا، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، المملكة المتحدة، الصين، المكسيك، البرازيل، تركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية.

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انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي

وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة.

وذلك وفقًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.

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تحسُّن ترتيب المملكة

وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي:

1 – محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ(31) إلى المرتبة الـ(6).

2 – محور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ(19) إلى المرتبة الـ(11).

3 – محور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ(16) إلى المرتبة الـ(13).

فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.