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لهذا الهدف.. النائب العام يُدشن نيابة الحرم المدني

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لهذا الهدف.. النائب العام يُدشن نيابة الحرم المدني

لهذا الهدف.. النائب العام يُدشن نيابة الحرم المدني

لهذا الهدف.. النائب العام يُدشن نيابة الحرم المدني
١٢:٣٥:٠٩ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

انطلاقًا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات؛ لضمان راحة وطمأنينة وأمن الحرمين الشريفين وزائريهما، دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نيابة الحرم المدني.

النيابة تباشر الجرائم الجزائية بالحرم

وأنشئت نيابة الحرم المدني بقرار من مجلس النيابة العامة، وتباشر الجرائم الجزائية التي تقع في محيط الحرم المدني ومرافقه.

كما يتضمن اختصاصها الحماية العدلية للحرم المدني الشريف وزواره، لا سيما الضمانات المقررة لهم نظامًا.

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إنهاء الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل

ويتم ذلك عبر فرق تحقيق متخصصة مكونة من أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم على مدار الساعة، وتنهي الإجراءات الجزائية وفق النظام بشكل عاجل.

يذكر أن إستراتيجية مجلس النيابة العامة في إنشاء نيابات تخصصية لمباشرة الإجراءات القضائية النيابية بكفاءة عالية.

تطوير الكادر القضائي النيابي

يأتي هذا بهدف تطوير الكادر القضائي النيابي في الاختصاصات النوعية التي تباشرها النيابة العامة ومراعاة الضمانات النظامية المقررة للمواطنين والمقيمين في هذا الوطن المبارك.

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