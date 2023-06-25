انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج 1444هـ

تواصل – واس:

انطلقت، فجر اليوم الأحد، أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج لعام 1444هـ، التي تستمر سبعة أيام.

يتم خلالها نقل حجاج بيت الله الحرام عبر قطار المشاعر المقدسة بين محطاته التسع في منى وعرفات ومزدلفة.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية “سار” قد سخّرت جميع إمكاناتها طوال الأشهر الماضية استعدادًا لنقل ضيوف الرحمن.

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أعمال صيانة لجميع القطارات

كما قامت بإجراء أعمال الصيانة الثقيلة لجميع القطارات البالغ عددها 17 قطارًا.

وتطوير جميع الأنظمة التشغيلية سواءً الخاصة بالقطارات أو أنظمة الإشارات والاتصالات، والأنظمة المستخدمة في مركز التشغيل والتحكم.

تلا ذلك إجراء مرحلتي التشغيل ما قبل التجريبي والتشغيل التجريبي، للتأكد من جاهزية القطارات والمحطات التي استمرت 90 يومًا.

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7500 موظف موسمي

كما تعاقدت “سار” مع أكثر من 7500 موظف موسمي، لإدارة الحشود داخل محطات القطار، منهم المتحدثون بعدة لغات مختلفة منها: (الإنجليزية، الأردو، التركية، النيجيرية، الإندونيسية)، إضافة إلى اللغة العربية.

وأكد مدير عام التشغيل بقطار المشاعر المقدسة المهندس موسى الزهراني، فخر واعتزاز منسوبي قطار المشاعر بالدور الذي تقوم به “سار” في خدمة ضيوف الرحمن، ووعيهم التام بالواجب الكبير الذي تقوم به لخدمتهم.

وذلك عبر تسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية؛ لتيسير رحلة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل تنقلاتهم خلال أداء مناسكهم بكل أمن وطمأنينة.

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