أخبار السعودية.. الظواهر السلبية بالحج ورجل أعمال يحرق دفاتر الديون وصرف معاش يوليو

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق محمد البسامي، أن قوات أمن الحج ستواجه الظواهر السلبية في الحج، وأن المخالفين سينالون جزاءهم وفقًا لما نصت عليه الأنظمة والقوانين.

نشرت فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مشاهد جوية للمشاعر المقدسة من طائرات الأمن في رئاسة أمن الدولة.

أظهر مقطع فيديو، تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، رجل أعمال يحرق جميع دفاتر المديونيات لوجه الله تعالى.

أعلنت جامعة الباحة عن مواعيد استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1445 هـ في مختلف كليات الجامعة وأقسامها.

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، أنها استكملت تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للاستفادة منها في موسم الحج.

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.

يبدأ سوق الأسهم والبنوك إجازة رسمية ابتداءً من اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أصدر برنامج سكني توضيحًا بشأن عدم إيداع الدعم السكني حتى الآن في حسابات بعض المستفيدين.

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم، اليوم الأحد، صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية لشهر يوليو 2023م لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية.

كشف حساب المواطن، أن إجراء تعديل على بيانات المستفيدين لا يؤثر على استحقاقية الدعم.

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