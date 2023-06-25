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عبر منصة “إعلام”.. السماح بـ 2700 جهاز لأكثر من 1200 إعلامي خلال موسم الحج

عبر منصة “إعلام”.. السماح بـ 2700 جهاز لأكثر من 1200 إعلامي خلال موسم الحج

عبر منصة “إعلام”.. السماح بـ 2700 جهاز لأكثر من 1200 إعلامي خلال موسم الحج
١٢:٣٤:١٦ م، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أسهمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع من خلال منصة “إعلام” في موسم الحج لهذا العام، في تنظيم التغطيات الإعلامية.

تسهيلات للوفود الإعلامية المحلية والدولية

وأكدت أنه تم إصدار التراخيص اللازمة لتوفير كافة التسهيلات للوفود الإعلامية المحلية والدولية، لنقل شعائر الحج ومشاعر الحجاج لكافة دول العالم.

وتأتي مشاركة الهيئة، استمرارًا لجهودها المتواصلة في خدمة الوسائل الإعلامية، التي بدأت في استقبال طلباتها عبر مركز “إعلام”.

وقدّمت الهيئة عبر منصة “إعلام” العديد من الخدمات والتسهيلات الإعلامية، ابتداءً من إصدار تصاريح التصوير الميداني.

 وتصريح دخول المعدات والأجهزة المرافقة للوفود الإعلامية عبر المنافذ الدولية.

وإصدار تصاريح إقامة الاستوديوهات المؤقتة داخل المشاعر المقدسة وخارجها، بالإضافة إلى خدمة تصريح دخول عربات البث المباشر إلى داخل المشاعر المقدسة.

وبيّنت الهيئة أن مركز الخدمات الإعلامية استقبل خلال هذه الفترة أكثر من 580 إعلاميًا لعمل وسائل الإعلام خلال موسم الحج.

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1200 إعلامي و81 قناة تلفزيونية

كما استقبلت هيئة الإعلام المرئي والمسموع عبر منصة إعلام أكثر من 353 من طلبات التصاريح، استفاد منها أكثر من 1200 إعلامي.

كما استفاد أكثر من 81 قناة تلفزيونية، و25 شركة إنتاج إعلامي، و13 إذاعة، و52 صحيفة، و52 وكالة أنباء دولية، إضافة لفسح 2771 جهازًا إعلاميًا.

وأكدت مواصلتها في استقبال طلبات التصاريح الإعلامية عبر منصة إعلام لنقل شعائر الحج: lcsys.gov.sa.

الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية إصدار التراخيص التغطية الإعلامية للحج الحج الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع منصة إعلام موسم الحج

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