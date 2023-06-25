بالتفاصيل.. طرق مبتكرة لحماية طفلك من إدمان الهاتف

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على الرغم من أن الهواتف الذكية/ الأجهزة اللوحية أصبحت تمثل أدوات أساسية لتعلم للأطفال في الوقت الحاضر؛ إلا أن هناك مخاوف من تأثيرها الضار عليهم جراء الإفراط في استخدامها.

وفقًا للدراسات، يقضي المراهقون حوالي 9 ساعات يوميًا أمام الشاشات بينما يقضي الأطفال (8-12) 6 ساعات.

لذا يعد إبعاد الطفل عن استخدامها أمرًا صعبًا للغاية، لأنها تؤدي إلى أعراض الانسحاب بما في ذلك انخفاض الشهية ونوبات الغضب.

الآثار الضارة للهاتف الذكي

فيما يلي قائمة بالآثار الجانبية للاستخدام المفرط للهواتف الذكية عند الأطفال، وفقًا لموقع narayanahealth.org:

-مشاكل سلوكية.

-الإدمان.

-الاكتئاب.

-اضطرابات النوم.

-البدانة.

-تأخر النمو الاجتماعي.

-قضايا الانتباه والسمع.

-مشاكل الجهاز العصبي.

وفيما يلي 14 طريقة إبداعية لمساعدة طفلك على التغلب على إدمان الهاتف:

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استثمار وقت الطفل

يتمتع الأطفال بالكثير من الطاقة، والتي يجب استثمارها بفعالية. وينصح بقيام الطفل بنشاط متكرر، حتى تتشكل العادات الصحية لديه منذ الصغر. من المهم تفريق وقت الجلوس أمام الشاشة وممارسة نشاط حركي.

إعطاء الأولوية للأشياء الأخرى:

تأكد من أن طفلك قد انتهى من واجباته المدرسية، والمذاكرة، وأعمال المنزل قبل أن يستخدم الهاتف، مما يساعد في تحديد الأولويات مباشرة منذ الصغر.

خطة إعلامية

أفضل طريقة للحد من استخدام الطفل للهاتف هي عمل الأسرة على إعداد خطة، تتضمن نهجًا منظمًا لمساعدته على طريقة الاستخدام الصحيحة بشكل مسؤول منذ البداية.

لا تستخدم الهاتف كمكافأة لطفلك

يعمل العديد من الآباء على استغلال الهاتف كوسيلة لتشجيع الأطفال على المذاكرة وأداء الواجبات المدرسية، والقيام بالأعمال المنزلية.

لكن هذا قد يؤدي إلى ضرر أكثر مما ينفع. احذر من استخدام الهاتف الذكي كمكافأة أو إلهاء لطفلك، لأن ذلك قد يكون له آثار ضارة عليه.

استخدام الهاتف كوسيلة للتعلم

يستخدم الأطفال الهواتف لأغراض التسلية والترفيه. يحب الأطفال التحديات. وتعتبر ألعاب الهاتف جذابة لأنها تشكل تحديات، ومن خلال إشراك الأطفال في التعلم القائم على النشاط، يمكنهم اكتساب المعرفة أثناء الاستمتاع.

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جدول زمني صارم لاستخدام الهاتف

يتيح تحديد جدول زمني صارم لاستخدام الهاتف، للوالدين تحسين عادة استخداام أطفالهم لها، حيث أصبحت الهواتف الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتنا ومن الصعب إبعادها عن الأطفال.

لذلك، اجعل طفلك يفهم أنه يمكنه استخدام هاتفك الذكي فقط لفترة محدودة، وهناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار:

-الاستخدام المحدود للهاتف عندما يكون طفلك إلى جوارك.

-لا تستخدم الهاتف أثناء تناول الطعام.

-ولا يوجد تلفزيون أو هاتف قبل النوم.

لا تستسلم للطلب غير المعقول لطفلك.

علاقتك مع طفلك

يعاني الآباء في هذه الأيام من انشغالهم لأوقات طويلة في مهمات العمل والتواجد خارج المنزل، لذا من المهم تخصيص بعض الوقت للبقاء مع أطفالهم، وممارسة بعض الأنشطة معهم. مما يساعد على إبعاده عن الهاتف.

شجع طفلك على ممارسة الهوايات مثل القراءة أو الرسم. اقض العطلاة الأسبوعية في ممارسة الأنشطة العائلية الممتعة مثل السباحة وممارسة الألعاب وما إلى ذلك.

الرقابة الفعالة

لا يهتم الأطفال كثيرًا بالطريقة الصحية لاستخدام الهاتف، لذا من المهم وجود إشراف فعال لمساعدة الطفل على الحفاظ على الوضع المناسب عند استخدامه، والمشاركة معهم، مما يشجع التفاعلات الاجتماعية والترابط والتعلم.

تفاعل معهم أثناء مراقبة استخدامهم الهاتف لفهم ما يفعلونه ومساعدتهم على التغلب على أي تحديات يواجهونها.

تشجيع وقت اللعب

اللعب الجسدي يحفز الدماغ. تسمح الأنشطة التي تتضمن حركات جسدية للأطفال باستخدام طاقتهم، وتمنحهم الفرصة لتطوير المهارات الحركية الكبرى والرائعة وتعلم أشياء جديدة والتواصل الاجتماعي، مما يفيد بشكل كبير الصحة الجسدية والعقلية للطفل.

لا تستخدم الهاتف كمصاصة للطفل

يستخدم معظم الآباء الأدوات لإلهاء الأطفال أثناء الرضاعة وارتداء الملابس والسفر.

ويمكن أن يكون الهاتف مفيدًا في تهدئة الأطفال، لكن لا ينبغي أن يكون الطريقة الوحيدة لتهدئتهم. من واجب الوالدين مساعدة أطفالهم على التعرف على المشاعر القوية والتعامل معه ، والتوصل إلى أنشطة لإدارة الملل، وفتح التواصل لحل المشكلة.

شجع التواصل وجهًا لوجه

تظهر الدراسات أن الاتصال ثنائي الاتجاه مع الأطفال يحسن من تطور اللغة بشكل أكثر فعالية من الاستماع السلبي، أو التفاعل أحادي الاتجاه مع الشاشة.

يجب على الآباء تحديد الوقت المناسب للتواصل وجهًا لوجه أو مكالمات الفيديو مع الآباء والأجداد البعيدين لتسهيل مهارات الاتصال الفعال.

تواصل مع طفلك

البشر مخلوقات بصرية. تجذب الألوان والرسوم المتحركة النابضة بالحياة التي تظهر على شاشة الهاتف الذكي الأطفال بشكل كبير.

لذلك يجب على الآباء توعية أطفالهم بالآثار الضارة لاستخدام الهاتف المحمول على الصحة. قم بتثقيف أطفالك من خلال عرض مقاطع فيديو متنوعة حول الآثار الضارة لاستخدام الهاتف الذكي.

ضع كلمة مرور

ليس في الإمكان أن تظل طوال الوقت حول طفلك وتراقبه. في مثل هذه المواقف، يمكن للتكنولوجيا نفسها أن تنقذك. ضع كلمة مرور على هاتفك لتجنب استخدام طفلك للهاتف في غيابك.

كن قدوة لطفلك

يتعلم الأطفال من أفعال الآباء أكثر من كلماتهم. فهم يراقبون ويقلدون عادات الوالدين.

يقضي العديد من الآباء معظم وقتهم على هواتفهم الذكية ولكنهم يخبرون أطفالهم بعدم استخدامها. في هذه الحالات، يلتزم الأطفال باتباع خطى والديهم.

كيف تحمي الاطفال من الهاتف الذكي؟

إلى جانب الطرق المذكورة أعلاه لإبعاد طفلك عن الهاتف المحمول ، يمكنك أيضًا الاهتمام بالنقاط التالية لحمايته من الآثار الضارة لإشعاع الهاتف المحمول.

استخدام هاتف بمستوى إشعاع منخفض

مع تزايد استخدام الهواتف الذكية، من الأفضل شراء هاتف ذو مستوى منخفض لمعدل الامتصاص النوعي، وهو مقدار الإشعاع الممتص لكل كيلوجرام من أنسجة الجسم.

تجنب استخدام الهاتف الذكي أثناء السفر

احتفظ بهاتفك الذكي بعيدًا عن طفلك أثناء السفر في مركبة متحركة مثل السيارة أو الحافلة أو القطار. يستمر الهاتف المحمول في مركبة متحركة في البحث عن الإشارة ، وفي أثناء ذلك، ينبعث المزيد من الإشعاع الضار جدًا بالطفل.