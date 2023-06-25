المملكة تُطلق حزمة مشاريع تنموية في اليمن بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال

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أعلن برنامج المملكة لتنمية وإعمار اليمن، أنه أطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال.

تكلفة المشاريع التنموية تتجاوز 1.2 مليار ريال

وأوضح أن تكلفة المشاريع التنموية في حضرموت تتجاوز 1.2 مليار ريال، مبينًا أن المشاريع شملت قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل.

فتح طريق “مطيف” في محافظة سقطرى

كما أعاد البرنامج فتح طريق منطقة “مطيف” بطول 5 كيلومترات الواقع جنوب شرق حديبو، وربطه بمناطق طيدع شرقاً ومناطق نوجد جنوباً في محافظة سقطرى.

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تخفيف معاناة أكثر من 150 أسرة بشكل مباشر

وأكد أن فتح الطريق تم عبر تسخير مختلف الآليات والمعدات الثقيلة، بالتنسيق مع السلطة المحلية في سقطرى، محققاً استفادة لأكثر من 150 أسرة بشكل مباشر.

وثمّن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي دور وجهود المملكة في دعم وتحسين مختلف المجالات الأساسية والخدمية.

ومنها فتح طريق “مطيف” الذي يعتبر الرئة الوحيدة التي يتنفس منها أهالي منطقة “مطيف” والمحافظة بشكل عام.

وأنهى الطريق الذي تم افتتاحه معاناة الأسر ومشقة التنقل من وإلى مناطقهم في جلب كافة احتياجاتهم الحياتية.

كما يساعد تسويق إنتاج السكان السمكي التي تشتهر به المنطقة التي تقع على الساحل الجنوبي لمحافظة سقطرى.

ويعتبر خط مطيف هام جداً لأبناء المنطقة خاصة ولأبناء سقطرى وزوارها عامة حيث يعتبر خط مطيف حلقة وصل والذي يربط الخط الدائري بالعاصمة حديبو.

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المملكة تنفذ 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في اليمن

يذكر أن برنامج المملكة لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعًا ومبادرة تنموية نفذها في 7 قطاعات أساسية، وهي:

“التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية إضافة إلى البرامج التنموية”.