انخفاض قياسي في صفقات “القطاع العقاري”.. 4 أسباب وراء التراجع
تواصل – فريق التحرير:
أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال النصف الأول من العام الجاري، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 31.8%.
واستقرت التعاملات عند مستوى 86.8 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 127.3 مليار ريال.
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أسباب الانخفاض
وترجع أسباب الانخفاض – بحسب الاقتصادية – إلى ما يلي:
1- الانخفاض الأكبر الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 41.0%، استقرت بدورها عند مستوى 45.1 مليار ريال،
2- كما تأثرت السوق العقارية بانخفاض قيمة صفقات القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 24.8%. استقرت بدورها مع نهاية الفترة عند مستوى 31.2 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي كانت قد بلغت 41.5 مليار ريال.
3 – الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة بصعودها بنحو 450 نقطة أساس طوال أكثر من عام مضى. انتقل أثره في البداية إلى تقلص التمويل البنكي الممنوح لشراء العقارات السكنية.
4- تراجع حجم القروض العقارية الجديدة طوال الفترة ”يناير – إبريل” من العام الجاري بنسبة 39.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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