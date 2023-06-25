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انخفاض قياسي في صفقات “القطاع العقاري”.. 4 أسباب وراء التراجع
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انخفاض قياسي في صفقات “القطاع العقاري”.. 4 أسباب وراء التراجع

انخفاض قياسي في صفقات “القطاع العقاري”.. 4 أسباب وراء التراجع

انخفاض قياسي في صفقات “القطاع العقاري”.. 4 أسباب وراء التراجع
١١:٣٩:١٢ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال النصف الأول من العام الجاري، على انخفاض ‏قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة بنسبة وصلت إلى 31.8%.

واستقرت التعاملات عند مستوى 86.8 مليار ريال، مقارنة بإجمالي قيمة صفقاتها خلال الفترة نفسها من ‏العام الماضي البالغ 127.3 مليار ريال.

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أسباب الانخفاض

وترجع أسباب الانخفاض – بحسب الاقتصادية – إلى ما يلي:

1- الانخفاض الأكبر الذي طرأ على قيمة صفقات ‏القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 41.0%، استقرت بدورها عند مستوى 45.1 ‏مليار ريال،

2- كما تأثرت السوق العقارية بانخفاض قيمة صفقات القطاع ‏التجاري للفترة نفسها بنسبة 24.8%. استقرت بدورها مع نهاية الفترة عند مستوى ‏‏31.2 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات القطاع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي كانت ‏قد بلغت 41.5 مليار ريال.‏

3 – الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة بصعودها ‏بنحو 450 نقطة أساس طوال أكثر من عام مضى. انتقل أثره في البداية إلى تقلص التمويل ‏البنكي الممنوح لشراء العقارات السكنية.

4- تراجع حجم القروض العقارية الجديدة طوال الفترة ‏‏”يناير – إبريل” من العام الجاري بنسبة 39.9%، مقارنة ب‏الفترة نفسها من العام الماضي.

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