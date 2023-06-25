خبير طقس يُحذر من حر الانصراف والموجة الحارة الثانية

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من تأثير حر الانصراف والذي يتزامن مع الموجة الحارة الثانية منذ دخول فصل الصيف.

وأوضح على حسابه في “تويتر” أن أجواء المملكة تعرض هذه الفترة لحر الانصراف وتعيش الموجة الحارة الثانية منذ دخول فصل الصيف لهذا العام.

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من 5 لـ 7 موجات حر خلال فصل الصيف

وأضاف أنه من خلال الأرشيف المناخي لسنوات ماضية في الغالب تكون موجات الحر خلال فصل الصيف عددها من خمس إلى سبع موجات.

وبين أنه إذا نقصت عن 5 يكون الصيف حرارته أقل من المعدل السنوي، وإذا كان عدد موجات الحر أكثر من 7 موجات يكون الصيف حرارته أعلى من المعدل السنوي.

تحذيرات من موجة حارة على معظم الأنحاء

فيما حذر خبراء الأرصاد من موجة حارة على معظم أنحاء المملكة، مع هبوب رياح “البوارح” شرقًا مع تدني في مستوى الرؤية.

الحرارة اليوم فوق مُعدلاتها الطبيعية

وحسب توقعات “طقس العرب”، فستبقى درجات الحرارة، اليوم، فوق مُعدلاتها الطبيعية في غالبية مناطق المملكة.

وأوضح الخبراء أن ذلك نتيجة اشتداد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، حيث تنشط رياح البوارح شرقًا مع إثارة الأتربة والغبار.

وتوقع أيضًا أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق بينما يكون مُعتدلاً فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية.

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الحرارة 45 درجة في مكة المكرمة والرياض

وعن درجات الحرارة فإنها ستصل إلى بداية الأربعينات مئوية في المناطق الشمالية.

في حين تتراوح ما بين مُنتصف ونهاية الأربعينات مئوية في باقي المناطق، إذ تكون حول الـ 45 درجة مئوية في مكة والرياض.

تعمق المنخفض الحراري الموسمي

فيما تهب رياح “البوارح”، نتيجة استمرار تموضع مُرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية.

كما تأتي عادة بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي في الركن الجنوبي الشرقية.

نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية

ويتجدد نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية وتعمل على إثارة الأتربة و الغبار.

وبخاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة مع حدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية.