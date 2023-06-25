جامعة الباحة تحدد مواعيد التسجيل والقبول للعام الجامعي 1445هـ

تواصل – واس:

أعلنت جامعة الباحة عن مواعيد استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1445 هـ في مختلف كليات الجامعة وأقسامها.

استقبال الطلبات عبر بوابة القبول

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيبدأ يوم الثلاثاء 23 / 12 / 1444هـ وذلك عبر بوابة القبول، ويستمر لمدة أسبوع.

فيما ستعلن نتائج ترشيح الدفعة الأولى يوم الأحد 5 / 1 / 1445 هـ، مضيفةً بأن شروط وضوابط القبول والبرامج المتاحة ستعلن وقت فتح بوابة القبول.

تعزيز دور الجامعة نحو القطاع غير الربحي

وقبل أيام، نظمت جامعة الباحة ممثلةً بالأمانة العامة لأوقاف الجامعة اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز دور الجامعة نحو القطاع غير الربحي والأوقاف، التكامل والتنمية”.

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الإسهام في تنمية القطاع غير الربحي

وناقشت الورشة التي أقيمت على مسرح الجامعة العديد من المحاور، منها:

– الفرص والتحديات المتوقعة.

– دور الجامعة الحالي والمأمول للإسهام في تنمية القطاع غير الربحي والأوقاف والمسؤولية الاجتماعية.

كما ناقشت دراسة إمكانية استحداث برامج ومقررات تخدم هذا الاتجاه، حيث سيسهم في تحسين الفعالية والأداء في القطاع الثالث والأوقاف.

وأوضح الأمين العام لأوقاف جامعة الباحة الدكتور هاني آل عضيد أن التنمية الشاملة في المملكة تتطلب تضافر جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وفق ‫رؤية المملكة 2030.

وأكد أن الجامعة تسعى للإسهام في تنمية وتطوير القطاع غير الربحي والأوقاف بمنطقة الباحة.

حراك القطاع الثالث في ‫منطقة الباحة

من جانبه استعرض وكيل كلية إدارة الأعمال الدكتور ياسر بن ياسين الأحمد المقومات والخبرات والأدوات التي تمتلكها الجامعة للمشاركة في حراك القطاع الثالث في ‫منطقة الباحة من الجانب الأكاديمي والتدريبي.