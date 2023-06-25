لخدمة ضيوف الرحمن.. “كدانة” تنفذ 10 مشاريع جديدة بالمشاعر المقدسة

تواصل – واس:

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة، أنها استكملت تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية للاستفادة منها في موسم الحج.

تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن

وأوضحت أن ذلك تم بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ضمن جهود “كدانة” الرامية لتحسين جودة الأعمال وضمان تقديم خدمات مميزة تقدم لضيوف الرحمن.

مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة

وأضافت أن مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به، يأتي ضمن أكثر من 10 مشاريع جديدة تطويرية نفذتها “كدانة” بهدف:

1 – رفع كفاءة جودة التشغيل.

2 – معالجة التشوه البصري بمنطقة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به.

3 – الارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة.

وبينت أن المشروع يحتوي على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر رحلة، إذ تبلغ مساحة المشروع 200 ألف متر مربع.

كما سيوفر المشروع مناطق خضراء وجلسات مظلله وكراسي للجلوس حول ساحات الجبل، بالإضافة إلى توفير نقاط للبيع.

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زيادة الطاقة الاستيعابية

وكشفت أن المشروعات الجديدة، تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية من خلال:

– تهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة.

– هيئة مساحة موقعين لتسكين الحجاج بمشعر منى وساحتي نزول الحجاج.

وأكدت انتهاء مشروع التهيئة على مساحة تصل إلى 78 ألف متر مربع، وتنظيم مواقع نزول الحجاج عند محطات قطار المشاعر المقدسة.

وأشارت إلى الانتهاء من توسعة مسار حركة حشود الحجاج ليصل عرض المسار 10 أمتار، وإزالة العوائق وتنفيذ أعمال الإنارة.

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تنفيذ مشاريع البنية التحتية

وعملت “كدانة” على تنفيذ مشاريع البنية التحتية؛ من خلال:

1 – إعادة تأهيل عدد من مواقع مخيمات إسكان الحجاج بمشعر منى.

2 – تأهيل المخيمات بمشعر منى بغرض إضافة مساحات إسكان للحجاج لتستوعب 13 ألف حاج.

3 – تنفيذ وتصميم مشروع البنية التحتية للمخيمات للمرحلة الثانية بمشعر عرفات؛ من خلال:

– إنشاء شبكة توزيع كهرباء داخلية لمخيمات إسكان الحجاج بمشعر عرفات.

– رفع مستوى سلامة أعمال التمديدات ومطابقتها للمواصفات والجودة، ومشروع زيادة الطاقة الكهربائية بمخيمات منى “جهد منخفض”.

4 – إنشاء البنية التحتية للجهد المنخفض بمجموعة من الأعمال المدنية والكهربائية باستخدام 32 متراً طولياً وتوزيع رئيسة و126 لوحة توزيع فرعية.

كما غطت المشاريع تعزيز مشعري عرفة ومنى بالطاقة الكهربائية؛ حيث تم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة الكهرباء “جهد متوسط” للاستفادة من وفر الطاقة ولسد مناطق العجز في عرفات ومنى.

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مشاريع المرافق الصحية

أما ما يخص مشاريع المرافق الصحية، فاشتملت على أعمال تحسين مجمعات دورات المياه المتضمن أعمال البنية التحتية وتوصيل الخدمات لوحدات الاستحمام الخارجية.

وتنفيذ وتحسين مجمع دورات المياه مع الأعمال المدنية وإضافة وحدات استحمام “مراوش” خارجية منفصلة عن الموجودة في دورات المياه الحالية.

وشملت المشاريع إنشاء خزانات أرضية ومبنى مجمعات لدورات المياه ذات طابقين وذلك لتطوير 95 مجمعًا في مشعري عرفات ومزدلفة من خلال استخدام التقنية الحديثة.