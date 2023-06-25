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هاشتاق “الضمان الاجتماعي”.. المغردون يتساءلون: متى ينزل الدعم؟ و”سكني” يرد
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هاشتاق “الضمان الاجتماعي”.. المغردون يتساءلون: متى ينزل الدعم؟ و”سكني” يرد

هاشتاق “الضمان الاجتماعي”.. المغردون يتساءلون: متى ينزل الدعم؟ و”سكني” يرد

هاشتاق “الضمان الاجتماعي”.. المغردون يتساءلون: متى ينزل الدعم؟ و”سكني” يرد
١٠:٥١:٣٨ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الضمان الاجتماعي” الترند في المملكة، صباح اليوم الأحد، مع تزايد عمليات البحث عن توقيت نزول الضمان.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن تقديم صرف معاشات الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين، لموافقة موعد الصرف إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتساءل العديد من المغردين عن الضمان وشروطه وكيفية إضافة الأرملة وغيرها من الأسئلة التي تصاحب دائمًا موعد نزول الضمان.

تساؤلات عديدة للمغردين

وقالت إحدى المغردات: ” إذا وقفوا خدماتي أقدر اسحب الضمان الاجتماعي المطور؟”، بينما تساءل آخر قائلاً: “أنا مستفيد وقطعوه بسبب الزوج لم يضف والزوج مقيم خارج المملكة هل أقدر أضيفه كمستفيد في الضمان الاجتماعي المطور مع الزوجة؟”.

وتابعت مغردة قائلة: “هل فيه أمل أن أهليتي تتغير لمؤهلة؟.. علما أني قدمت اعتراض فوراً”، بينما قال مغرد رابع: “ننتظر نزول الدعم متى ينزل في الحسابات”.

وفي رده على استفسارات المغردين، قال حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج سكني: “كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام،.

ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني،.

وتابع: سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم أو المتقدمة فور توفر المنتج المناسب”.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول موعد صرف الضمان لشهر يوليو: “تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 08 / 12 / 1444هـ الموافق 26 / 06 / 2023”.

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موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، لكن قد يتم تقديمه أو تأخيره في حالة مُصادفته لعطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب شهر يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

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