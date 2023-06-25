شكاوى من تأخيرها.. “تقويم التعليم” توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية

تواصل – فريق التحرير:

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد الإعلان عن نتائج الاختبارات الرقمية والورقية.

وجاء ذلك على إثر شكاوى من تأخر إعلان النتائج من قبل بعض الذين خاضوا اختبارات القدرات الرقمية، على الرغم من إعلانها دون معرفة سبب التأخير.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، وتُعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.

وأضافت: “وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة: (اضغط هنا).

تقوم الهيئة العامة للتقويم والتدريب بالإعلان عن مواعيد اختبار القدرات 1444 قبل فترة كافية من خلال موقعها الرسمي ومن خلال موقع مركز قياس.

وللمهتمين بالتسجيل، يجب المتابعة عن طريق الدخول إلى الموقع والضغط على اختبارات القبول الجامعي، ومن ثم اختيار اختبار القدرات العامة والذهاب إلى الجدول الزمني للاختبارات لمعرفة المواعيد الخاصة بعام 1444 فور إعلانها.

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