تحذيرات من موجة حارة بمعظم الأنحاء وهبوب “البوارح” شرقًا مع تدني الرؤية

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حذر خبراء الأرصاد من موجة حارة على معظم أنحاء المملكة، مع هبوب رياح “البوارح” شرقًا مع تدني في مستوى الرؤية.

الحرارة اليوم فوق مُعدلاتها الطبيعية

وحسب “طقس العرب”، فإن التوقعات تُشير بأن تبقى درجات الحرارة اليوم، فوق مُعدلاتها الطبيعية في غالبية مناطق المملكة.

وأوضح الخبراء أن ذلك نتيجة اشتداد المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا.

كما تنشط رياح البوارح على المنطقة الشرقية وتعمل على إثارة الأتربة والغبار.

ويُتوقع أن يكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق بينما يكون مُعتدلاً فوق المُرتفعات الجنوبية الغربية.

الحرارة 45 درجة في مكة المكرمة والرياض

كما تُسجّل درجات الحرارة في بداية الأربعينات مئوية في المناطق الشمالية.

في حين تتراوح ما بين مُنتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في باقي المناطق، إذ تكون حول الـ 45 درجة مئوية في مكة المكرمة والعاصمة الرياض.

تعمق المنخفض الحراري الموسمي

فيما تهب رياح “البوارح”، نتيجة استمرار تموضع مُرتفع جوي سطحي شمال شبه الجزيرة العربية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعمق المنخفض الحراري الموسمي في الركن الجنوبي الشرقية.

نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية

ويتجدد نشاط رياح البوارح على المنطقة الشرقية وتعمل على إثارة الأتربة و الغبار.

وبخاصة في المناطق المكشوفة والطرق الطرق السريعة مع حدوث تدني في مدى الرؤية الأفقية.

رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

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