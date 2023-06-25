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“اليورو يُسجل 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يُسجل 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

“اليورو يُسجل 4.08”.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٣٩:٣٨ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.08.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.76

فرنك سويسري 4.18

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وخلال اليومين الماضيين، تلقى الدولار دعما قويا وارتفع مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 0.56 بالمئة مسجلا 102.95 ليبدد خسائر سجلها على مدى ثلاثة أسابيع متتالية.

وتراجع اليورو 0.85 بالمئة إلى 1.0859 دولار وفي سبيله لتسجيل أكبر خسارة يومية منذ مارس آذار.

وأظهرت أحدث بيانات تعثر نمو الأعمال في منطقة اليورو تقريبا في يونيو، كما تعمق انكماش في قطاع التصنيع وبالكاد نمت أنشطة قطاع الخدمات الرئيسي في المنطقة مع تراجع عام في الطلب للمرة الأولى منذ يناير.

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