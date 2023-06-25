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“الخارجية الفلسطينية” تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

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“الخارجية الفلسطينية” تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

“الخارجية الفلسطينية” تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

“الخارجية الفلسطينية” تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين
٠٩:٢٨:٥٠ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

حكومة الاحتلال تستبيح حياة المواطن الفلسطيني

وأوضحت في بيان لها، أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضًا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني .

وأكدت أن حكومة الاحتلال تنسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وبينت أن الاحتلال يخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

استمرار جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال

وأدانت الوزارة جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

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وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال؛ لإجباره على الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

شهيدان واعتقالات واعتداءات متواصلة للمستوطنين

في الوقت نفسه، يواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد أمس مواطنان بالقدس ونابلس.

وأصيب آخرون في بيت لحم، واعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من الضفة، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة.

الكلمات الدلالية:
الخارجية القدس جرائم إسرائيل حكومة الاحتلال فلسطين قضايا الشعب الفلسطيني قوات الاحتلال نابلس

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