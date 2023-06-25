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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

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استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات

استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 203 ريالات
٠٩:٢٦:٠٢ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في أسواق المملكة، كما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 231.66 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 212.35 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 202.80 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 173.83، وعيار 14 بـ 135.20، وعيار 12 سجل 115.88 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7208 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1622 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 231.764 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 231.66 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 212.35 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 202.80 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 173.83، وعيار 14 بـ 135.20، وعيار 12 سجل 115.88 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7208 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1622 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 231,764 ريال.

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