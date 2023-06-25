سارع بالتقديم.. 22 جهة حكومية تُعلن عن آلاف الوظائف الشاغرة للخريجين

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أعلنت 22 جهة حكومية عن حاجتها لوظائف شاغرة للمواطنين لمختلف المؤهلات من الخريجين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير، وذلك في عدة تخصصات ومناطق مختلفة من المملكة.

أهم الوظائف الحكومية المتاحة حاليًا

1 – وزارة الدفاع (الكليات العسكرية للثانوية).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

2 – جامعة الملك سعود (معيدين ومعيدات).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

3 – أرامكو (برامج التدرج المنتهي بالتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

4 – الديوان الملكي (للخريجين والخريجات).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

5 – كلية الأمير سلطان العسكرية (تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

6 – وزارة الصحة (برنامج تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

7 – أرامكو (برنامج التوظيف المباشر).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

8 – جامعة جازان (وظائف على السلم العام).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

9 – أرامكو (برامج التدريب للدبلوم والبكالوريوس).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

10 – الجامعة الإلكترونية (وظائف أكاديمية).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

11 – البنك المركزي (برنامج تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

12 – مركز الملك عبدالله (تدريب وتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

13 – جامعة الإمام عبد الرحمن (توظيف بنظام العقود).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

14 – الهيئة العامة للأوقاف (وظائف للجنسين).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

15 – وزارة الطاقة (وظائف حكومية).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

16 – الخطوط الحديدية “برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف”.

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

17 – الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر 1396 وظيفة.

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

18 – الخدمات الطبية للقوات المسلحة (1777 وظيفة).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

19 – نيوم (برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

20 – المركز الوطني للرقابة (وظائف للجنسين).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

21 – بنك الرياض (برنامج فرسان المنتهي بالتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

22 – المعهد السعودي للبترول (تدريب منتهي بالتوظيف).

– رابط التقديم: ( اضغط هنا).

طريقة التقديم

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