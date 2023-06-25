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عاجل.. تبدأ بـ 855 ريالاً.. أحدث أسعار الأضاحي في المملكة قبل العيد
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عاجل.. تبدأ بـ 855 ريالاً.. أحدث أسعار الأضاحي في المملكة قبل العيد

عاجل.. تبدأ بـ 855 ريالاً.. أحدث أسعار الأضاحي في المملكة قبل العيد

عاجل.. تبدأ بـ 855 ريالاً.. أحدث أسعار الأضاحي في المملكة قبل العيد
١٠:٠١:٤٣ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاوتت أسعار أضاحي العيد هذا العام بشكل كبير، واختلفت في أسواق المملكة من مكان إلى آخر.

وكلما اقترب الوقت أكثر، كلما ضاقت فرص الحصول على أضحية جيدة بسعر جيد، فمثلاً في هذه الأيام ولندرة الأضاحي المتميزة أصبح يتم بيعها في مزاد.

الأسعار في العزيزية بالرياض

وفي سوق العزيزية بالرياض، تم الحراج على بيع خروف بسعر ” 2600 ريال ” خلال البيع “مفرد” .

كما تم حراج آخر وقف على 2200 ريال لـ 4 رؤوس من الخرفان، فيما رفض أحد التجار بيع عدد 5 رؤوس خرفان “نعيمي” وقف مزادها على 1870 ريال. وانتهى حراج آخر على 2200 ريال لمجموعة خرفان “أضحية” .

الأسعار في الباحة

وفي منطقة الباحة تتراوح أسعار الأضاحي ما بين  1400 إلى 1800 ريالٍ، و”النجدي” من 1600 إلى 2300 ريالٍ.

أسعار العجول

ويبدأ سعر الأضاحي من العجول لحصلان البلدي من 3800 ريال، ويصل إلى 4200 ريال، ويتم تحديد السعر بناءً على حجم العجل.

أما عن سعر الأضاحي من العجول الألمانية الصغيرة، فهي تبدأ من 4000 ريال، وتصل إلى 5500 ريال.

وفيما يخص أحدث إحصائية للأسعار في المجمل

1- سعر أضحية الخروف (ونعيمي) هو 1490 ريالاً.

2- الضأن الروماني، فهو 1080 ريالاً.

3- لامب سواكني، فهو 1150 ريالاً.

4- الضأن الأسترالي سعره هو: 1200 ريال.

5- الحمل الكبير فهو يبدأ من 1700 إلى 2000 ريال.

6- الخروف البربري فإن سعره يبدأ من 855 ريالاً.

7-  الخروف المتوسط الحجم، فإنه يبدأ من 1400 إلى 1600 ريال.

8- الحمل الصغير سعره عادةً يبدأ من 1200 ريال.

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