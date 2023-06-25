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45 في عرفات.. حالة الطقس المتوقعة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
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45 في عرفات.. حالة الطقس المتوقعة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

45 في عرفات.. حالة الطقس المتوقعة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

45 في عرفات.. حالة الطقس المتوقعة على مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
٠٨:٣٩:٥٣ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة، اليوم الأحد، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة وعرفات، و44 في منى ومزدلفة.

درجات الحرارة الصغرى على المشاعر المقدسة

– مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة،  35 درجة مئوية.

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“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس

وفي وقت سابق،  بشر المركز، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

استقرار حالة الطقس خلال موسم الحج

وتوقع محلل الطقس بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، استقرار حالة الطقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.

وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض بنسبة من 5 إلى 7 درجات بسبب مرشات المياه، وسط أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا، على شرق منطقة مكة ومرتفعات الطائف.

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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

هطول أمطار رعدية على 3 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

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