عاجل.. تحذير من الصحة للحوامل بخصوص استخدام هذا الكريم
تواصل – فريق التحرير:
حذرت وزارة الصحة من استخدام “كريم “اليكا-ام” للحامل دون استشارة الطبيب.
وقال حساب الصحة_937، التابع لوزارة الصحة في موقع “تويتر”: “لا ينبغي استخدام كريم اليكا – م (1موميتازون – ميكونازول) خلال فترة الحمل بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية”.
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ويستخدم “اليكا-ام” لعلاج الالتهابات الجلدية التي تسببها المبيضات (الفطريات)، أو الفطريات الجلدية الملتهبة.
موانع الاستخدام
ويمنع استخدام الدواء دون استشارة الطبيب المختص، وفقًا لموقع “الطبي” في الحالات الآتية:
-فرط الحساسية لإحدى مكونات التركيبة.
-الإصابة بالجروح، والخدوش الجلدية المفتوحة.
-الإصابة بالقرح والحروق.
-تجنب استخدام الدواء على الأغشية المخاطية.
-تجنب استخدام الدواء على مناطق واسعة من الجلد.
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ما احتياطات استخدام إليكا إم؟
يستخدم الدواء بحذر، وبعد استشارة الطبيب، في الحالات التالية:
-الحمل والرضاعة الطبيعية.
-الالتهابات الجلدية الفيروسية، مثل الجدري، القوباء المنطقية، القروح الباردة، أو الهربس التناسلي، أو حب الشباب.