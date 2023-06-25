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عاجل.. تحذير من الصحة للحوامل بخصوص استخدام هذا الكريم
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عاجل.. تحذير من الصحة للحوامل بخصوص استخدام هذا الكريم

عاجل.. تحذير من الصحة للحوامل بخصوص استخدام هذا الكريم

عاجل.. تحذير من الصحة للحوامل بخصوص استخدام هذا الكريم
٠٩:٠٤:٣٢ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من استخدام “كريم “اليكا-ام” للحامل دون استشارة الطبيب.

وقال حساب الصحة_937، التابع لوزارة الصحة في موقع “تويتر”: “لا ينبغي استخدام كريم اليكا – م (1موميتازون – ميكونازول) خلال فترة الحمل بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية”.

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ويستخدم “اليكا-ام” لعلاج الالتهابات الجلدية التي تسببها المبيضات (الفطريات)، أو الفطريات الجلدية الملتهبة.

موانع الاستخدام

ويمنع استخدام الدواء دون استشارة الطبيب المختص، وفقًا لموقع “الطبي” في الحالات الآتية:

-فرط الحساسية لإحدى مكونات التركيبة.

-الإصابة بالجروح، والخدوش الجلدية المفتوحة.

-الإصابة بالقرح والحروق.

-تجنب استخدام الدواء على الأغشية المخاطية.

-تجنب استخدام الدواء على مناطق واسعة من الجلد.

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ما احتياطات استخدام إليكا إم؟

يستخدم الدواء بحذر، وبعد استشارة الطبيب، في الحالات التالية:

-الحمل والرضاعة الطبيعية.

-الالتهابات الجلدية الفيروسية، مثل الجدري، القوباء المنطقية، القروح الباردة، أو الهربس التناسلي، أو حب الشباب.

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حساب الصحة_937 ما هي احتياطات استخدام إليكا إم؟ موانع استخدام إليكا إم وزارة الصحة

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