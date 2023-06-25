“المسند” يكشف سرًا عن وقت شروق الشمس على شرق الرياض وغربها صيفًا وشتاءً

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كشف أستاذ المناخ نائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن سر يتعلق بوقت شروق الشمس على شرق الرياض وغربها صيفًا وشتاءً.

الرياض مدينة كبيرة المساحة وتبلغ 63.55 كم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن العاصمة الرياض مدينة كبيرة وتبلغ مساحتها 63.55 كم، لذا فإن الشمس تشرق على حدها الشرقي قبل حدها الغربي بدقيقتين في فصل الصيف، بينما في فصل الشتاء الفارق دقيقة واحدة.

وأضاف أنه في فصل الشتاء تشرق الشمس على الحد الجنوبي الشرقي لمدينة الرياض قبل الحد الشمالي الغربي بدقيقتين، والعلة في ذلك لأن خط النور أو الخط الفاصل بين الليل والنهار مائل.

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سبب استقرار مناخ المملكة صيفًا

كما كشف ‌المسند، أن مناخ المملكة في فصل الصيف عادة ما يكون مستقرًا ورتيبًا.

تأثير الكتلة الهوائية المدارية القارية الجافة

وبين أن سماء المملكة تكون في الصيف، صحو وحرارة شديدة نهارًا ومعتدلة مساءً؛ وذلك بسبب سيطرة الكتلة الهوائية المدارية القارية الجافة.

نشاط رياح البوارح الشمالية المغبرة في يوليو

وأضاف أن ذلك يبدأ من شهر يونيو حتى سبتمبر؛ وفي يونيو ويوليو تنشط رياح البوارح الشمالية المثيرة للغبار خاصة في الجزء الشرقي من المملكة.

سر اعتدال مرتفعات الجزء الجنوبي الغربي

وأشار إلى أن مرتفعات الجزء الجنوبي الغربي، عادة ما تنعم بأجواء معتدلة وممطرة صيفًا، بسبب تقدم الجبهة الهوائية المدارية الرطبة.

ظاهرة الانقلاب الصيفي

وأكد أن الشمس تتحرك “ظاهريًا” في رحلة سنوية دورية بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوبًا، وتتعامد على مدار السرطان في 21 من يونيو “الانقلاب الصيفي”.

وعلى مدار الجدي في 21 من ديسمبر “الانقلاب الشتوي”، وعلى خط الاستواء مرتين في 21 من مارس و21 من سبتمبر “الاعتدالان”.