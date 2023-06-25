اليوم.. بدء إجازة عيد الأضحى لسوق الأسهم والبنوك وهذا موعد العودة

تواصل – فريق التحرير:

يبدأ سوق الأسهم والبنوك إجازة رسمية ابتداءً من اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتم استئناف التداولات في السوق بعد الإجازة يوم الأحد 14 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 02 من يوليو 2023.

اقرأ أيضًا:

موظفو سوق الأسهم

وبذلك يكون موظفو سوق الأسهم والبنوك قد حصلوا على إجازة تقترب من أسبوع كامل بمناسبة العيد.

وفي آخر جلساته، أنهى المؤشر جلساته على تراجع طفيف بنحو 7 نقاط ليغلق عند 11.459 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال. اقرأ أيضًا: