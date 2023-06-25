الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. بدء إجازة عيد الأضحى لسوق الأسهم والبنوك وهذا موعد العودة
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اليوم.. بدء إجازة عيد الأضحى لسوق الأسهم والبنوك وهذا موعد العودة

اليوم.. بدء إجازة عيد الأضحى لسوق الأسهم والبنوك وهذا موعد العودة

اليوم.. بدء إجازة عيد الأضحى لسوق الأسهم والبنوك وهذا موعد العودة
٠٨:٤١:٥٢ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبدأ سوق الأسهم والبنوك إجازة رسمية ابتداءً من اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتم استئناف التداولات في السوق بعد الإجازة يوم الأحد 14 من ذي الحجة 1444 هـ الموافق 02 من يوليو 2023.

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موظفو سوق الأسهم 

وبذلك يكون موظفو سوق الأسهم والبنوك قد حصلوا على إجازة تقترب من أسبوع كامل بمناسبة العيد.

وفي آخر جلساته، أنهى المؤشر جلساته على تراجع طفيف بنحو 7 نقاط ليغلق عند 11.459 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

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في وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.

وأوضحت الوزارة، أن إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع الخاص مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 19 /12/1444هـ، 27/7/2023.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن المادة 112 من نظام العمل تنص على أنه لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

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