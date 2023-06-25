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توضيح عاجل من سكني بخصوص إيداع الدعم الشهري

توضيح عاجل من سكني بخصوص إيداع الدعم الشهري

توضيح عاجل من سكني بخصوص إيداع الدعم الشهري
٠٨:١٧:٥٤ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج سكني توضيحًا بشأن عدم إيداع الدعم السكني حتى الآن في حسابات بعض المستفيدين.

وبدأت أمس عملية الإيداع في حسابات المستفيدين كما سبق وأوضح البرنامج في حسابه عبر موقع “تويتر” أمس، قائلاً إنه “يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي”.

وأفادت خدمة “العنايىة بالعملاء” في ردودها على كثير من الاستفسارات، صباح اليوم الأحد، بأن “العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني لأهالينا المستفيدين، وسيتم إيداع الدعم السكني في حسابك البنكي بأقرب وقت ممكن، أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل. .شرطة مكة تقبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي.

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