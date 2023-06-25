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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح لماذا سُمِّي يوم التروية بهذا الاسم؟
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بالفيديو.. “الخثلان” يوضح لماذا سُمِّي يوم التروية بهذا الاسم؟

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح لماذا سُمِّي يوم التروية بهذا الاسم؟

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح لماذا سُمِّي يوم التروية بهذا الاسم؟
٠٨:٣٤:٢٥ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن سبب تسمية يوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية.

الثامن من شهر ذي الحجة هو يوم التروية

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأن سبب تسميته بهذا الاسم أن الناس قديمًا كانوا يتروون فيه بالماء استعدادًا للحج.

وأضاف أن المشاعر المقدسة في الماضي، لم يكن فيها ماء، فكان الناس يتروون بالماء استعدادًا للحج، في مثل هذا اليوم من شهر ذي الحجة، وهم مقبلون على أيام الحج ويوم عرفة ثم مزدلفة ثم بعدها العودة إلى منى في أيام التشريق.

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التروية من عين زبيدة وعين بنت الزعفران

وبين أنه كان هناك جهود من بعض المسلمين في إيصال الماء إلى مكة، فهناك زبيدة لها عين مشهورة، وكذلك عين بنت الزعفران أيضًا.

وأشار إلى أنه من نعمة الله تعالى على الجميع، ومن نعمته سبحانه على الحجيج في الوقت الحاضر، أن تيسرت المياه في المشاعر المقدسة، تيسرًا لم يحصل في أي زمن مضى، ويسّر الله تعالى لهم السبل والماء بأن رواهم الله بفضل منه ونعمة.

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أخبار السعودية التروية الحج والعمرة الخثلان عين بنت الزعفران عين زبيدة مناسك الحج موسم الحج يوم التروية

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