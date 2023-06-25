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لتأمين ضيوف الرحمن.. طيران أمن الدولة يُحلّق في سماء المشاعر المقدسة (فيديو)

لتأمين ضيوف الرحمن.. طيران أمن الدولة يُحلّق في سماء المشاعر المقدسة (فيديو)

لتأمين ضيوف الرحمن.. طيران أمن الدولة يُحلّق في سماء المشاعر المقدسة (فيديو)
٠٨:١٦:٤٦ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت فضائية “الإخبارية” في حسابها عبر موقع “تويتر”، مشاهد جوية للمشاعر المقدسة من طائرات الأمن في رئاسة أمن الدولة.

يأتي ذلك في إطار عملها لتأمين أكثر من مليوني حاج من ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج.

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انتشار القوات الخاصة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة

وأعلن قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة، اللواء ركن محمد العمري، أن “القوات الخاصة تتواجد في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، إضافة الى أن كافة المواقع مجهزة بقوات خاصة مدربة هدفها الأساس المحافظة على أمن الحج وأمن ضيوف الرحمن”.

وحث الحجاج، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض آخر الاستعدادات الأمنية لتأمين موسم الحج، على التعاون وعدم اصطحاب الأمتعة وافتراش الطرق أو الجلوس بها أو الانتظار أو عكس السير، لأداء الشعيرة بكل يسر وسهولة.

وشدد في الوقت ذاته على أن أمن الحج “خط أحمر”، ولن يسمح بأي تسييس خلال أداء مناسك الحج.

وأضاف: “نتعامل مع الحجاج كضيوف الرحمن على مستوى واحد؛ مواطنين، مقيمين، وافدين من الخارج، هؤلاء هم ضيوف الرحمن، ونحن نتعامل معهم ونحملهم على أكف الراحة”.

واستدرك محذرًا: “لكن إذا ما تيقن أو توافرات أي معلومات عمن يريد الإخلال بالحج، قطاعات أمن الدولة له بالمرصاد، لن نرضى بالوصول إليه، بل قبل الوصول إليه”.

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أكثر من مليوني حاج

وتتوقع المملكة استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج الجاري.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي، 899 ألفًا و353، بينهم 779 ألفًا و919 من خارج المملكة، وهو أقل من السقف الأعلى لعدد الحجاج الذي كان مستهدفاً وقتها.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة آنذاك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان العام 2020 قد شهد موسمًا استثنائيًا، إذ اقتصر عدد الحجاج فيه على نحو 10 آلاف، ومن داخل المملكة فقط.

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