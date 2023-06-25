خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة وسداد المدفوعات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأحد، خطوات لتقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة وسداد المدفوعات.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن هذه الخدمة توفِّر الحصول على الشهادة بشكل فوري، وذلك بعد تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة لفترة مالية محددة وسداد المدفوعات التابعة لها، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

2 – الانتقال إلى الإقرارات ثم عرضها.

3 – اختيار القرار المراد تقديمه وتعبئة البيانات المالية ثم الضغط على تقديم.

4 – سيصلك إشعار الإقرار ورقم الفاتورة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

5 – ستصدر الشهادة الفورية بعد سداد الفاتورة​​.

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شروط استخدام الخدمة

1 – إقرار مكتمل للزكاة

2 – دفع المبالغ المستحقة​

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966112048998 – 19993 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.