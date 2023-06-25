الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. اليوم.. صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي التأمينات الاجتماعية
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عاجل.. اليوم.. صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي التأمينات الاجتماعية

عاجل.. اليوم.. صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي التأمينات الاجتماعية

عاجل.. اليوم.. صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي التأمينات الاجتماعية
٠٧:٤٩:١٤ ص، الأحد، ٧ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم، اليوم الأحد، صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية لشهر يوليو 2023م لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية.

وجاء ذلك بعد تبكير موعد الصرف إلى 25 من يونيو 2023م، الموافق 7 من ذي الحجة 1444هـ.، بدلاً من الموعد المحدد في بداية كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

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مواعيد صرف المعاشات خلال الشهور الثلاثة القادمة 

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات للأشهر الثلاثة القادمة، بعد تبكير موعد صرف معاش شهر يوليو، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى.

وفيما يلي مواعيد صرف المعاش للأشهر الثلاثة القادمة:

1 – شهر أغسطس – الثلاثاء 1-8-2023م.

2 – شهر سبتمبر – الخميس 31-8-2023م.

3 – شهر أكتوبر – الأحد 1-10-2023م.

وأوضحت أن صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد وفق الموعد المحدد مسبقًا يوم 25 من كل شهر ميلادي.

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صرف معاش التقاعد

وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين مطلع كل شهر ميلادي.

ويحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

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