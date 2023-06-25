هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: هذه أوجه الخير للتصدق

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الراتب” الترند في المملكة، صباح اليوم، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات في هذا الشأن مع بدء صرف معاش يوليو للمستفيدين.

وقال مغرد إنه يجب إنفاق جزء من الراتب على الأعمال الخيرية، مضيفًا: مع صرف الرواتب رتب أولوياتك.. وأحسن استثمارها.. اقضِ ديناً.. صل رحماً.. ساعد محتاجاً.. تصدق.

وأضاف: وسّع على من تعول وسّع الله عليك.. بارك الله لكلٍ فيما آتاه.. وجعلها عوناً لطاعة ربه ومولاه.

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الصدقة والأعمال الصالحة

وقال آخر: مع نزول الرواتب لا تنسون أنفسكم من الصدقة؛ فقد أكرم الرسول ﷺ كافل اليتيم بمنزلة مجاورة له في الجنة وقال ﷺ من ضم يتيمًا بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة”.

وتابع ثالث قائلاً: “إن إخراج الزكاة خصلة من خصال المتقين: قال تعالى: “إن المتقين في جنات وعيون * آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين * كانوا قليلا من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم”.

وقال مغرد رابع: “يا بختكم يا أهل الرواتب والله إني أغبطكم.. الله يزيدكم ويبارك لكم ويرزقني براتب انتضره وأفرح فيه مثلكم”.

صرف معاش التقاعد

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت أنه سيتم، اليوم الأحد، صرف معاش التقاعد والمستحقات التأمينية لشهر يوليو 2023م لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية.

وجاء ذلك بعد تبكير موعد الصرف إلى 25 من يونيو 2023م، الموافق 7 من ذي الحجة 1444هـ.، بدلاً من الموعد المحدد في بداية كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامنه مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

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